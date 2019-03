La familia de Michael Jackson responde al documental Leaving Neverland: "Su ingenuidad fue su perdición"

Actualizado 28/02/2019 12:05:28 CET

MADRID, 28 Feb. (EDIZIONES) -

Tras la polvareda mediática levantada por el documental 'Leaving Neverland', que aborda los presuntos abusos sexuales a menores cometidos por Michael Jackson, la familia del artista ha concedido una entrevista en la que ha defendido su inocencia. Taj Jackson, sobrino del cantante, comentó que el gran problema que tuvo su tío fue su excesiva confianza en los demás. "Creo que el error de mi tío fue no mirar de la misma forma con la que el resto del mundo lo hacía. Su ingenuidad fue su perdición, en cierta manera", declaró.

En una entrevista para la CBS, Tito, Marlon, Jackie y Taj Jackson hablaron por primera vez desde la premiere de 'Leaving Neverland' de HBO en el Festival de Sundance. Las familiares del cantante charlaron con Gayle King en 'CBS This Morning', para responder a las afirmaciones de Wade Robson y James Safechuck en el documental, acusando al desaparecido artista de abuso sexual.

Jackie, hermano de Michael Jackson, negó con rotundidad las acusaciones. "Él no es así, conozco a mi hermano, sé cómo era", declaró. Desde que el documental apareció en el Festival de Sundance, en enero de este año, la familia del icónico cantante ha cargado duramente contra la producción de HBO, calificándola de "linchamiento público".

“He's my little brother. I know my brother. He's not like that.” https://t.co/ERSv0mBDaw pic.twitter.com/imX4QbSKbr

Los herederos del artista emitieron una declaración formal refiriéndose a la cinta como "una maratón de propaganda sin garantías hecha para explotar descaradamente a un hombre inocente que ya no está aquí para defenderse". El sobrino de Jackson, Taj, afirmó en la entrevista que estuvo presente en muchas de las fiestas de pijamas que organizó el cantante cuando él era niño y confesó que nunca hubo malas intenciones y que, incluso, los hijos de Jackson estaban presentes muy a menudo.

"Crecí en él [en Neverland], así que para mí no era extraño. Para el resto del mundo, sí, creo que les haya parecido inusual. Quiero decir, no soy ajeno a lo que se ha comentado. Pero, cuando realmente estás allí, en esa atmósfera, tan cercana, viendo películas, incluso con sus hijos, como 'Una pandilla de pillos' o 'Los tres chiflados', todo, en verdad, era muy inocente", apuntaba.

What do you want to say about your brother as #LeavingNeverland is about to hit the country?

"I want them to understand and know that this documentary is not telling the truth. There has not been not one piece of evidence that corroborates their story." -- Marlon Jackson pic.twitter.com/O73o19flry