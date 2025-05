El Festival de Cannes prohíbe la desnudez en la alfombra roja por "razones de decencia"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cannes ha anunciado que en su 78 edición estará prohibida la desnudez en la alfombra roja, así como en cualquier otro lugar, "por razones de decencia". Así lo ha comunicado la organización en el día que arranca esta cita, que concluirá el próximo sábado 24 de mayo.

"Por razones de decencia, la desnudez está prohibida en la Alfombra Roja, así como en cualquier otro lugar del Festival. No se permiten vestimentas voluminosas, en particular aquellas con largas colas, que dificulten el buen tránsito de los invitados o compliquen la correcta ocupación de los asientos en la sala. El equipo de acogida del Festival se verá obligado a denegar el acceso a las escaleras a las personas que no respeten estas normas", explican los organizadores.

Según informa 'The Hollywood Reporter', un representante del festival confirmó que la carta se ha actualizado recientemente para reflejar ciertas normas vigentes desde hace tiempo. "El objetivo de la actualización no es regular la vestimenta en sí, sino prohibir la desnudez total en la alfombra, de acuerdo con el marco institucional del festival y la legislación francesa", según el representante de Cannes.

Además, la organización señala en el comunicado que, para las sesiones de gala del Grand Théâtre Lumière, se requiere vestimenta de gala, tales como vestido largo o esmoquin. De manera alternativa, también permiten "un pequeño vestido negro, un vestido de cóctel, un traje pantalón de color oscuro, un top elegante con pantalón negro; zapatos y sandalias elegantes, con o sin tacón; un traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura".