La Fiesta del Cine abre este miércoles la venta anticipada de entradas para su nueva edición, del 19 al 22 de octubre

Archivo - Una mujer espera en la taquilla de los cines Capitol, el primer día de la 19ª edición de la Fiesta del Cine, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). Los espectadores deben conseguir una acreditación en la web oficial de la fiesta del cine pa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta del Cine ha abierto este miércoles 14 de octubre la venta anticipada de entradas para su próxima edición, que se celebrará del lunes 19 al jueves 22 de octubre en más de 330 cines de toda España.

Los espectadores podrán adquirir sus localidades, desde 3,5 euros, a través de las páginas web de los cines, las plataformas habituales de venta de entradas y las taquillas.

Durante los cuatro días del evento, la cartelera incluirá títulos como 'La Odisea', 'Spider-Man: Brand New Day', 'El ser querido', 'La bola negra', 'Ceniza en la boca', 'El mal hijo', 'La maleta', 'La isla olvidada', 'Sorda', 'Resident Evil', 'Street Fighter' y 'Clayface', entre otros.

La directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Premio Goya 2026 a mejor dirección por 'Los domingos', y el actor Álvaro Cervantes, distinguido con el Goya 2026 a mejor actor de reparto por 'Sorda', serán los embajadores de esta nueva edición. Ambos toman el relevo de Carolina Yuste y Eduard Fernández, que desempeñaron esta función el año pasado.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), cuenta con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.

Con este evento, la industria cinematográfica busca agradecer el apoyo de los espectadores que disfrutan de las películas en pantalla grande y fomentar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural.