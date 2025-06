Filmin celebra sus 18 años con cuatro nuevas producciones originales: "No sobran películas, faltan espectadores"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Filmin ya es mayor de edad. La plataforma de streaming ha celebrado su 18.º aniversario presentando potentes novedades entre las que destaca '¿No seré yo una obra de arte?', serie documental protagonizada por Samantha Hudson, y cuatro nuevas producciones originales: los largometrajes 'Ruido', opera prima de Ingride Santos; y 'The Designer is Dead', documental de Gonzalo Hergueta sobre el diseñador Miguel Adrover; y las series 'Millennial mal', de Lorena Iglesias, y 'Segunda temporada', de Miguel Ángel Blanca.

"Muchos nos siguen, muchos nos imitan pero nosotros creamos algo original", ha destacado Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin durante la presentación celebrada este martes en la Sala Equis de Madrid en la que ha repasado los 18 años de trayectoria de Filmin apostando por producciones "diversas y arriesgadas" desde 2008 con 'Tiro en la cabeza' de Jaime Rosales, primer estreno 'on line' del cine español, siguiendo la nominación al Goya de Oswald, el falsificador de Kike Maíllo, el primer documental original de la plataforma, o series de éxito como 'Doctor Portuondo', 'Autodefensa' o 'Selftape'.

"Y 18 años después, con muchos de estos compañeros de viaje hoy repetimos. Algo que nos hace pensar que el camino de Filmin en esta industria será acompañado o no será. Nosotros no tenemos el dinero de otros", ha expuesto Ripoll que ha defendido la labor de la plataforma que va mucho más allá de ser "un repositorio de títulos".

Filmin pretende ser, sostiene su cofundador, "un aliado" duradero para que ciertas películas o series "lleguen a más público". "No creo que sobren películas, sino que faltan espectadores. Y para llegar a conseguir esos espectadores que faltan, nos tenemos que poner todos en las pilas y buscar los caminos, que a veces son muy incómodos y, sobre todo, nunca son los mismos", ha señalado.

SAMANTHA HUDSON DECONSTRUYE EL ARTE MODERNO

En su intervención inicial, Ripoll ha reafirmado el apoyo de la plataforma al cine español más actual, citando títulos en los que Filmin ha participado en los últimos tiempos como coproductora o distribuidora. Películas como 'Molt Lluny', de Gerard Oms; 'La furia", de Gemma Blasco; 'Estrany riu', de Jaume Claret; 'Forastera', de Lucía Aleñar; 'Parenostre', de Manuel Huerga; "La niña de la cabra', de Ana Asensio; 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; o 'Balearic', de Ion de Sosa, que estarán a disposición de los suscriptores de Filmin, en la mayoría de casos tras su paso por los cines, en los próximos meses.

Y después de presentar los tráileres de la segunda temporada de 'Una perra andaluza' y de '¡Jódete Jorge!', dos series nacionales LGBTI+, se estrenarán próximamente en Filmin, ha llegado el turno de '¿No seré yo una obra de arte?', la serie documental de 13 capítulos en los que Samantha Hudson recorre España para visitar museos y entrevistar a figuras clave del arte contemporáneo -directores de museos, galeristas, comisarios, críticos y artistas- con su característica, irónica y corrosiva mirada.

"He descubierto que la gente de arte contemporáneo es tan pedorra como yo pensaba y muy agradable también, porque puede ser las dos... lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Pero ha sido un viaje muy divertido", ha afirmado Hudson que presentó la serie acompañada de su director y creador, David Navarro, que destacó que la idea de esta serie nació de su "impotencia" a la hora de enfrentarse al mundo del arte.

"Me sentía poco listo, porque no entendía mucho y creo que muchos salimos así de los museos, vamos con muchas ganas pero no sabemos muy bien de qué va y salimos con esa idea de: 'Bueno, voy a hacer que entiendo... pero no me he entrado de mucho'", explica Navarro que recuerda que fueron varias las instituciones, artistas y personalidades del mundo del arte contemporáneo que no quisieron participar en el documental. "De repente le pides alguien que te reciba y te dicen que no porque no vas a entenderlo. Ha sido bastante desagradable", sentencia.

LOS PRÓXIMOS 'FILMIN ORIGINALS'

En cuanto a los cuatro nuevos proyectos originales de Filmin, el primero en presentar sus credenciales ha sido 'Ruido', una película dirigida por la debutante Ingride Santos que relata la historia de Lati, una joven de Barcelona que encuentra refugio en el rap tras la muerte de su padre, y sueña con triunfar en las batallas de freestyle a pesar de la oposición de su madre.

'Ruido' está protagonizado por las actrices no profesionales Latifa Drame y Judith Álvarez, raperas reales que interpretan a los personajes principales, y cuenta con la participación de la cómica, escritora y actriz Asaari Bibang. La película tuvo su estreno en la Sección Oficial del Festival de Málaga y ha sido seleccionada para competir en la Sección Oficial del Seattle International Film Festival y para participar en el SXSW de Londres, ampliando así su recorrido internacional antes de su llegada a Filmin previo paso por las salas de cine.

Gonzalo Hergueta es el director de 'The Designer is Dead', una película documental dirigida por Gonzalo Hergueta sobre el diseñador Miguel Adrover, figura clave del multiculturalismo y la sostenibilidad en la moda internacional. El film recorre la trayectoria de Adrover desde el éxito en Nueva York hasta su retiro en Mallorca, mostrando imágenes inéditas y testimonios de colaboradores como Jennifer Hoffman y la crítica Robin Givhan.

"Todo empezó en 2019 cuando vi el documental de Alexander McQueen y en él se hablaba de Adrover y descubrí todo lo que hacía y me sorprendió que nadie sabía quién era", ha relatado Hergueta que tras un mail y año y medio de llamadas telefónicas logró que el diseñador le abriera las puertas de su casa. "Miguel es muy impredecible y fue un desafío, pero cada vez que se ponía delante de cámara era increíble. Hay una cosa de Miguel que no he visto en nadie en toda mi vida, que es que haga lo que haga, luce bien en cámara. Tiene un estilo increíble", señala.

Otro de los 'Filmin Originals' es la serie 'Millennial mal', una atípica comedia universitaria creada, escrita y protagonizada por Lorena Iglesias y dirigida por la propia Iglesias y Andrea Jaurrieta. La ficción sigue los pasos de a Judith, una auxiliar de biblioteca en sus cuarenta que, tras perder su empleo y enfrentarse a una deuda inesperada, recibe por error una beca universitaria que había solicitado veinte años atrás y que no puede dejar pasar.

"Esta serie es una reivindicación de las mujeres de 40 que no tuvimos la libertad que tienen las jóvenes de ahora", ha asegurado Isa Calderón, una de las actrices de la serie que explora temas como la precariedad de la generación millenial, la autoaceptación y la brecha generacional.

Luego llegó el turno de 'Segunda temporada', una serie creada por Miguel Ángel Blanca y escrita por Berta Prieto, Víctor Diago y el propio Blanca que iniciará su rodaje en octubre con vistas a ver la luz ya bien entrado 2026. Aunque los tres fueron figuras clave detrás del éxito de Filmin 'Autodefensa', en contra de lo que pueda adelantar su título, no es la segunda entrega de aquel proyecto. "Es un viaje diferente al de 'Autodefensa'. Es también hablar de cosas un poco ambiguas, aunque a nivel de producción va a tener muchos más medios", apunta Blanca que asegura que esta ficción es la historia de "una persona que se ve obligada a escribir lo que para ella es el detritus de la cultura".

Así, 'Segunda temporada' sigue los pasos Paula Ferrara (Prieto), escritora que fue voz de su generación y que, tras un fulgurante éxito literario, sobrevive ahora como "escritora fantasma" para influencers. Junto a Berta Prieto debuta Adan Domínguez (a.k.a. OKTOBA), rapero de San Cosme que interpreta a Lil' Rogelio, una leyenda del trap patrio que con 30 años ya está en el ocaso de su carrera, tras dos años en la cárcel por agredir a un mosso d'esquadra.