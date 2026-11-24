Valeria Camporesi. Directora de Filmoteca Española - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Filmoteca Española ha recibido la Medalla de Honor 2026 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en reconocimiento a su trayectoria en la conservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español, en un acto en el que su directora, Valeria Camporesi, ha alertado del desafío que supone la preservación digital, que ha definido como un reto "desconcertante e incierto".

La distinción ha sido entregada por el director de la Academia, Tomás Marco, a Valeria Camporesi. En representación de la corporación, el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón ha reafirmado los méritos de Filmoteca Española para recibir este galardón, cuya elección se dio a conocer el pasado 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando.

La candidatura fue presentada por la fotógrafa Isabel Muñoz, el historiador del arte Víctor Nieto y el propio Gutiérrez Aragón, quienes destacaron el "espléndido trabajo realizado por dicha entidad en beneficio del Patrimonio Audiovisual Español" a través de la conservación, restauración y difusión de sus fondos, hasta convertirse en un "centro de inexcusable referencia" dentro del panorama cultural español.

"Filmoteca Española reúne todos los méritos para la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando", ha afirmado Gutiérrez Aragón, que ha definido la institución como "un proyecto vivo y fascinante que congrega a miles de personas en sus salas". Asimismo, ha destacado la relación de colaboración entre ambas entidades, con exposiciones, conferencias y proyecciones conjuntas, y ha confiado en que el reconocimiento contribuya a mantener esa "relación fraterna".

Por su parte, Camporesi ha reconocido el trabajo de todas las personas que desde 1953 han contribuido a construir Filmoteca Española y ha reivindicado su trayectoria en la conservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico que custodia.

La directora ha puesto especial atención en los desafíos de la preservación digital, que considera "en la actualidad quizás el más desconcertante e incierto". En este sentido, ha advertido de que su evolución parece plantear, "en lugar de un proceso de mejora y progreso, un panorama que se va oscureciendo".

Camporesi ha señalado que la Medalla de Honor supone un incentivo para continuar con esta labor y ha defendido la necesidad de seguir "cuidando la gestión, los objetos, los procedimientos y las personas", al tiempo que se buscan nuevos recursos, colaboraciones y sinergias con instituciones afines.

La responsable de Filmoteca Española ha reivindicado también la importancia de mantener una cultura pública e informada sobre las razones para proteger el patrimonio cinematográfico y aprovechar todo lo que puede ofrecer. Con este reconocimiento, la Academia de Bellas Artes subraya la contribución de la institución a la protección y transmisión del legado audiovisual español a las generaciones futuras.