FlixOlé celebra a Bud Spencer, leyenda del spaguetti western, con un especial de más de 30 películas - FLIXOLÉ

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 27 de junio se cumplen diez años del fallecimiento del actor italiano Bud Spencer, leyenda de la comedia de acción y el spaghetti western. En homenaje, FlixOlé repasa su carrera con una colección especial compuesta por más de 30 títulos, incluyendo una nueva incorporación al catálogo de la plataforma, 'Hijos del viento'. La película, joya poco conocida de su filmografía, llegará al servicio de streaming este viernes 26 de junio.

Bajo el título 'Bud Spencer: películas como puños', la colección reúne algunos de sus proyectos más destacados, tanto en solitario como con Terence Hill, con quien trabajó en hasta 17 películas. 'Le llamaban Trinidad', '¡Mas fuerte, muchachos!', '*Y si no, nos enfadamos', 'Par-Impar' o 'Dos Súper dos' son algunos de los títulos más emblemáticos en los que ambos actores compartieron pantalla.

Spencer tuvo su primera oportunidad en el cine con un pequeño papel en 'Quo Vadis', dirigida por Mervyn LeRoy y estrenada en 1951. Sin embargo, en sus años de juventud su principal interés era el deporte: fue varias veces campeón de Italia en natación, llegando a participar en los Juegos Olímpicos en dos ocasiones.

En paralelo a su carrera como deportista, fue encadenando pequeñas participaciones cinematográficas hasta que, en 1967, protagonizó 'Tú perdonas... yo no' con Terence Hill. Este spaghetti western, alejado del tono más festivo del resto de películas del dúo, pasó a la historia por ser el primer encuentro en pantalla de dos leyendas cuyas trayectorias no se podrían entender por separado.

La última colaboración del dúo fue en 'Y en Nochebuena... ¡se armó el belén!' (1994), dirigida por el propio Terence Hill, guionizada por su hijo Jess Hill y producida por Giuseppe Pedersoli, hijo de Bud Spencer.

FLIXOLÉ INCORPORA A SU CATÁLOGO 'HIJOS DEL VIENTO'

Junto a títulos como 'Banana Joe', '¡Puños fuera!' o 'El soldado de fortuna', completa la colección lanzada por FlixOlé 'Hijos del viento', filme de aventuras español que Spencer protagonizó junto a José Sancho, Carlos Fuentes y Úrsula Murayama.

Estrenada en el año 2000 y dirigida por José Miguel Juárez, 'Hijos del viento' es una de las películas menos conocidas de Spencer. El filme, que el actor protagonizó en su última etapa en la gran pantalla, centraba su acción en la conquista de México por parte de los españoles.

La película sigue a Rodrigo (Carlos Fuentes) y Quintero (Bud Spencer), dos náufragos españoles que se topan con Tizcuitl (Úrsula Murayama), una joven azteca hija de Nezuhual, súbdito del emperador Moctezuma. Tizcuitl se enamora de Rodrigo, al tiempo que un grupo de conquistadores liderados por Hernán Cortés llegan allí con la intención de ocupar el territorio.