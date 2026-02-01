El Gobierno destina 11.000 euros a acciones comunicativas vinculadas a los Premios Goya, como felicitar a los nominados

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en la 37 edición de los Premios Goya, Clara Lago y Antonio de la Torre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destinado 11.000 euros a acciones orientadas a la difusión de los Premios Goya 2026, que se celebran el próximo 28 de febrero en Barcelona, como la felicitación a los nominados, según se detalla en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional.

Este documento fue aprobado este 27 de enero en Consejo de Ministros y se prevé una inversión de 155,60 millones de euros en 124 campañas institucionales a lo largo del presente año, con el objetivo de difundir información relevante para toda la ciudadanía.

El periodo de ejecución de la acción vinculada a los Goya comenzó el pasado 1 de enero y se extenderá hasta el próximo 28 de febrero, fecha en la que el cine español celebra su gran noche en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

La campaña de publicidad y comunicación del Ejecutivo tendrá lugar en revistas, en redes sociales propias y en medios digitales y el publico objetivo de la campaña será llegar a cualquier ciudadano y también a profesionales del cine.

En esta edición de los Goya, 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa y 'Sirat', de Oliver Laxe, parten como favoritas con trece y once nominaciones, respectivamente, seguidas de 'Maspalomas' con nueve, 'La Cena' con ocho y 'Sorda' y 'El Cautivo' con siete nominaciones.