Goya 2025 | El mundo del cine apoya a Karla Sofía Gascón pese a sus tuits: "Es un linchamiento"

También muestran su preocupación por la vuelta de Trump su trato a la cultura y su postura en Gaza

GRANADA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nominados a la 39.ª edición de la gala de los Premios Goya, que se celebran este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada, han defendido a la actriz Karla Sofía Gascón, a raíz de la polémica surgida tras la reaparición de unos antiguos tuits con contenido racista, que reprueban, pero han destacado el papel de la cultura por encima de cualquier controversia, a su paso por la alfombra roja, donde también han alertado sobre la política llevada a cabo por Donald Trump.

De este modo, a juicio del director Juan Antonio Bayona, Karla Sofía Gascón "está siendo linchada". "Es muy triste la situación alrededor de 'Emilia Pérez' --a mí me encanta-- pero es cierto que ha cometido muchos errores y son una irresponsabilidad", ha puntualizado el director para quien la actriz española "no estaba preparada o asesora para todo lo que ha hecho". Por todo ello, ha lanzado el mensaje de que "la tolerancia va acompañada de la compasión.

Al respecto, la actriz Emma Vilarasau, nominada a Mejor actriz protagonista por 'Casa en flames', ha señalado que esta controversia puede ser motivada por el hecho de ser "mujer y trans". "Con qué rapidez suben a alguien porque era lo más y con qué rapidez se la cargan. Es como que no importa nada de lo que hiciera, importa el último tuit", ha lamentado.

Su compañera de cinta, Maria Rodríguez Soto, nominada a Mejor Actriz de Reparto, ha afirmado que "los linchamientos siempre son linchamientos". "Es muy curioso que, los tuits son horribles, pero el presidente de Estados Unidos los hace y no pasa nada", ha apostillado.

Sobre Trump, Alejandro Sanz, que actúa en la gala, ha revelado que este mismo viernes cenó con Richard Gere, que en su comparecencia de prensa cargó contra el presidente de Estados Unidos, y charlo con él de la situación. "La verdad es que coincido con él en muchas cosas", ha asegurado.

También se ha referido a Donald Trump la directora Iciar Bollain, nominada a 'Mejor Guion Adaptado' por 'Soy Nevenka', quien ha lamentado la política que quiere llevar a cabo EE.UU. en Gaza. "Después de un año de genocidio, ahora pretenden que se vayan y pasamos a la limpieza étnica. Vale la pena decirlo esta noche también", ha denunciado.

Al respecto, la directora Pilar Palomero, nominada a Mejor Guion Adaptado por 'Los destellos', ha manifestado también su preocupación y ha pedido "evitar que la gente despiadada llegue al poder y haga lo que les dé la gana". "Eso se consigue con una actitud activa y exigiendo nuestros derechos y no quedándonos callados", ha reclamado.

Sobre la polémica surgida con Gascón, Palomero ha reconocido no tener redes sociales. "Creo que es lo mejor. Todo lo relacionado con esa red social, que no quiero ni nombrarla, prefiero ni mirarla", ha zanjado.

Por su parte, Jedet ha calificado de "repugnantes" tanto los tuits como las disculpas de la actriz pero ha lamentado que no se mide a todo el mundo por la misma vara. "Esto se ha usado un poco como una excusa para acabar con ella cuando en Hollywood, en esta industria, hay pederastia, abusos constantes a las mujeres, racismo, transfobia, todo. Mira cómo está Estados Unidos ahora con Trump. A mis hermanas trans les están quitando los pasaportes las están dejando sin la opción de hormonarse legalmente, van a tener que hacerlo de manera ilegal", ha lamentado, al tiempo que ha revelado que hizo el casting para el papel que interpreta Gascón en 'Emilia Pérez' y que ahora se alegra de no haber sido elegida.

Preguntado por Gascón, Eduard Fernández --nominado a Mejor Actor Protagonista por 'Marco'-- ha precisado que "hay temas que son complejos de opinar sin tener toda la información" aunque ha puntualizado que ha leído "algunos tuits de ella que insultaban incluso a los catalanes", al hablar "mal" de ellos. "Qué pena que nadie la haya aconsejado mejor y haya tenido la oportunidad de difrutar de este grandísimo momento. Espero que a partir de ahora pueda", ha deseado.

Su compañero Salva Reina, nominado a Mejor Actor de Reparto, ha defendido que "todos" merecen "una segunda oportunidad" mientras que C Tangana ha reconocido que Gascón le da "pena". "Yo creo que a todo el mundo le podrían sacar tuits así no creo que haya nadie que no haya dicho una barbaridad", ha reflexionado.

ANTONIO DE LA TORRE: "ABASCAL, EL MEJOR ACTOR"

Antonio De la Torre, por su parte, ha admitido que se borró de X "cuando había un caldo de cultivo con mucho odio. "No me he leído todo los tuits (de Gascón). La cancelación es peligrosa, prefiero la libertad de expresión", ha dicho De la Torre que sobre la cumbre celebrada en Madrid de los dirigentes europeos de Patriots ha ironizado con que "Abascal es el mejor actor".

La actriz Carolina Yuste, nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'La infiltrada', también se ha referido a este encuentro y ha ironizado con que el dirigente de Vox y los otros participantes en la cumbre no han asistido a Granada. "Son dos cosas y universos diferentes", ha zanjado la actriz que ha pedido que los Goya sirvan para "generar lazos de unión, solidaridad y empatía". Sobre Karla Sofía Gascón, ha hecho un llamamiento "a ser consciente del daño e intentar mejorar que reventar".

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, han calificado de "desafortunados" los comentarios de Gascón en sus redes sociales, al publicar hace años varios tuits de contenido racista, aunque han rechazado sumarse "a ningún tipo de señalamiento" al respecto, en línea con Antonio Banderas, que ha pedido "calma y reflexión" tras la polémica. Banderas entregará el Goya Internacional a Richard Gere que ha confesado que le gustan las películas de Buñuel.

Sobre la polémica con la española, el actor Luis Tosar --nominado por 'La Infiltrada' a Mejor Actor de Reparto-- ha pedido que cada "uno se haga cargo de lo que publique" aunque tambien ha hecho una reflexión de la sociedad que se quiere. "Y si queremos que las redes sean otra cosa y no solo una trituradora de carne", ha apostillado.

RECUERDOS PARA GAZA

Tosar, que llevaba un pin de apoyo al pueblo palestino, ha justificado el mismo por "la presencia de una de las mayores aberraciones de los últimos tiempos" por lo que, a su juicio, se ha llegado "a los límites de la civilización". También se ha pronunciado sobre la cumbre de Madrid que ha calificado de "caos absoluto, el juicio final", sin olvidar las políticas de Trump y las últimas declaraciones al respecto de Richard Gere. "Debe ser muy duro para un estadounidense que Estados Unidos se haya convertido en lo que se ha convertido", ha afirmado.

Por su parte, Arantxa Echevarría, nominada a Mejor Dirección por 'La infiltrada', no ha querido opinar sobre Karla Sofía Gascón pero sí se ha referido a la situación en Gaza. "¿No podemos mirar a otro lado. Cuando estábamos en la época nazi se miraba a otro lado y ahora lo vemos y decimos ¿como se permitió?", ha reflexionado la cineasta que está muy "asustada" con Trump y su posición en Gaza y llevaba un pin de apoyo al pueblo paletino.

También han recordado a Gascón la actriz Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, para quienes el "arte está por encima de todo y transciende lo terrenal". Además, han lamentado que "todos" hayan abandonado a la nominada al Oscar a Mejor Actriz.

La actriz Cayetana Guillén-Cuervo no ha querido pronunciarse sobre Gascón pues, como ha argumentado, "estar expuesto es difícil de gestionar", al igual que Maribel Verdú, una de las presentadoras de la gala, que ha eludido pronunciarse sobre "un tema tan peliagudo como para hablarlo deprisa en una alfombra".

Mientras, Arturo Valls, productor de 'El trono', nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, ha defendido "lo importante que es la cultura española", pues "es la única que nos puede salvar de lo que se viene encima".