Goya.- Salvador Calvo defiende el Goya para Adam Nourou, primer actor negro en lograrlo: "Abre nuevos caminos"

Adú Adam Nourou, Mejor actor revelación en los Premios Goya 2021 celebrados en Madrid, a 6 de marzo de 2021. - Miguel Córdoba / Academia de Cine

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de 'Adú', Salvador Calvo, ha celebrado su Goya a mejor director en un encuentro posterior a la gala, si bien ha reconocido que el que le ha hecho "especial ilusión" ha sido el 'cabezón' para Adam Nourou, convirtiéndose así en el primer actor negro que lo consigue.

"Me parece muy justo y abre nuevos caminos, desde luego", ha defendido, recordando que era el único de los tres protagonistas negros de la película que podía optar al Goya al ser mayor edad. "No es solo su premio, creo que incluye el premio de los otros dos chavales que no han podido estar nominados por ser menores y hacen un trabajo igual de excelente", ha asegurado.

El cineasta ha admitido haber vivido una gala "muy emocionante y muy distinto a otros años". "Por mi premio y porque es verdad que haber logrado 13 nominaciones te hacía estar continuamente apareciendo: he estado conectado todo el tiempo con bastante emoción durante la gala", ha señalado.

Calvo ha recordado que su anterior trabajo, 'Los últimos de Filipinas', y esta película tampoco son "tan diferentes". "Con esa cinta anterior hablábamos de un hecho histórico, pero de alguna manera también era cine social. No era belicista y le daba vuelta a ese momento histórico para convertirlo en un alegato contras las guerras: eso tiene continuidad con 'Adú', aunque ésta sea más especial", ha destacado.

El director se ha mostrado "muy contento" con esta tercera nominación a los Goya que "ha sido la vencida". "Estoy feliz y de alguna manera lo que tienen que hacer estos premios es afianzar la carrera de uno. Espero que sirva para abrirnos el camino a otros proyectos futuros, que los hay, pero que hoy en día están dificil de levantar aunque seas un superdirector", ha concluido.