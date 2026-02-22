Los Goya vuelven en su 40 edición a Barcelona tras 26 años, con la pugna entre 'Los Domingos' y 'Sirat'

Una escultura gigante del 'Goya' en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cine español celebrará el próximo sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'.

La 40 edición, que tendrá lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Según ha informado la Academia de Cine, más de 60 profesionales entregarán los 'cabezones'.

Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala de los Goya en Granada, pese a que la película en la que participaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. La actriz no acudió porque la nominación de 'Emilia Pérez' "no es un premio que recojan los actores y sí los productores", tal y como aseguraron a Europa Press el pasado año fuentes cercanas a la productora, la compañía francesa Why Not.

En los días previos a los Goya de 2025, Karla Sofía Gascón recibió múltiples críticas tras salir a la luz sus antiguos 'tuits' con contenido racista y ofensivo, incluso contra Hollywood. También destacará la presencia de la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

En esta ocasión, los Goya no contarán con la presencia del Rey Felipe VI ni de la Reina porque tienen otras ocupaciones, tal y como confirmó el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite en una entrevista a Europa Press. "Han declinado la invitación, pero tenemos muy buena relación con la Casa Real", aseguró.

Entre las actividades que ha organizado la Academia en Barcelona destaca el gran concierto de la Banda Municipal de Música de Barcelona en L'Auditori el 22 de febrero a las 18.00 horas. La actriz Victoria Luengo será la maestra de ceremonias, el repertorio será un recorrido por obras musicales reconocidas por la Academia a lo largo de la historia de los premios.

Asimismo, la Academia de Cine ha colocado siete esculturas gigantes del 'Goya' en puntos emblemáticos de Barcelona, como antesala a la celebración de la gala. Los 'cabezones' se han instalado en el Fòrum, el parque de Glòries, los Jardinets de Gràcia, la Fabra i Coats, el Portal de la Pau, la plaza Sant Jaume y en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

NOMINADOS

'Los Domingos' con trece nominaciones es la película que más candidaturas ha logrado, seguido de 'Sirat' con once, 'Maspalomas' con nueve, 'La Cena' con ocho y 'Sorda' y 'El Cautivo' con siete nominaciones.

Las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los Domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'. Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los Domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'. A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Entre las nominaciones destaca la de Víctor Manuel, que afronta su primera nominación por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a Mejor Canción Original por 'La Cena'. El cantante recordó en una entrevista con Europa Press que durante su trayectoria ya había hecho algunas canciones para el cine, pero "cuando no existían los Goya".

De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas frente a las 72 del año anterior. De estas 218 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

SUSAN SARANDON, GOYA INTERNACIONAL

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La Academia le otorga esta reconocimiento por ser "una de las actrices más destacas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

LA 40 EDICIÓN, SIN "CLARA FAVORITA"

Actores y directores españoles reconocen que no tienen una "clara favorita" para la 40 edición entre 'Los Domingos' y 'Sirat' y ensalzan otras películas como 'Sorda', 'Maspalomas' o 'Ciudad sin sueño'.

Por ejemplo, la cineasta Isabel Coixet, que ha ganado ocho 'cabezones' en su trayectoria profesional, ha destacado en declaraciones a Europa Press que en 2025 el cine español ha logrado una cosecha "extraordinaria" y afirma que 'Los Domingos' "por supuesto" es una gran película, pero también lo es 'Sirat', 'Maspalomas' o 'Ciudad sin sueño', primera película de Guillermo Galoe.

"A cualquier película que le den el Goya se lo merecerá", ha asegurado Coixet en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Tres Adioses'.

Por su parte, Belén Rueda, que ha ganado un Premio Goya, también confiesa que 'Los Domingos' le gustó mucho, igual que 'Maspalomas'. "Todas las interpretaciones de 'Los Domingos' y de 'Maspalomas' son maravillosas. Vaya trabajo tan bueno que han hecho. Son temas muy delicados y de los que se tiene que hablar", afirma.

La actriz destaca que entre las nominadas a los Goya hay películas "muy diferentes unas de otras". "Es una maravilla porque son conceptos diferentes", subraya en una entrevista con Europa Press, por su última película 'El vestido'. Otro actor cuestionado por su favorita ha sido Francesco Carril. El actor que acaba de presentar 'Tres Adioses' coincide con Belén Rueda al apostar por 'Los Domingos' y 'Maspalomas', aunque su favorita es la cinta de Alauda Ruiz de Azúa.

"Yo he disfrutado 'Los Domingos' y fue una película que me conmovió profundamente. Algo que también me ocurrió con 'Maspalomas', pero me quedo con la de Alauda porque te pone delante un conflicto para que tú te hagas preguntas, pero no impone", asegura el actor que también destaca 'Tardes de Soledad', de Albert Serra. "Es una película que también me generó eso", apunta.

En el caso de la cineasta María Ripoll, que entregará un galardón en los Goya, ha asegurado con motivo del estreno 'El fantasma de mi mujer', que este año no tiene una "clara favorita", pero ha destacado 'Sorda' y ha señalado que está "contenta porque están triunfando bastante las comedias, como 'La Cena'".

Con ella ha coincidido Macarena Gómez, que también ha celebrado la nominación de 'La Cena' porque, en su opinión, son películas "siempre denostadas en los festivales". Sin embargo, su compañera de reparto en 'El fantasma de mi mujer', Loreto Mauleón se ha decantado por 'Los domingos' y ha añadido que una de sus películas favoritas ha sido 'Maspalomas'.