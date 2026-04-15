Gracia Querejeta retrata el viaje de Alfredo Landa del 'landismo' al éxito en Cannes: "Fue un cine que no existiría hoy"

Archivo - Dos meses después de cumplir los 80 años de edad, Alfredo Landa ha fallecido. El creador del landismo perdía la vida en Madrid cuatro años después de haber sufrido un ictus cerebral. Hacía cinco años que el actor se había apartado de la vida púb - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Gracia Querejeta y Miguel Olid reivindican la figura de Alfredo Landa en el documental 'Landa', que llega a los cines el 17 de abril, con la intención de situarlo como una pieza clave para entender el cine español y homenajear al actor que, entre otros, ganó un Goya de Honor y el Mejor Actor en Cannes en 1984.

"El landismo es un conjunto de películas hechas en poco tiempo, cada una de ellas hechas de una manera no excesivamente profesional. Pero que son reflejo de una sociedad homófoba, machista, que era la de aquel momento en pleno franquismo, que no hay que olvidarse de ese detalle. Es un tipo de cine que no podría haber existido antes, ni después y muchísimo menos ahora", ha explicado Gracia Querejeta en una entrevista con Europa Press.

El punto de partida del documental nace con el término 'landista', un inicio casi obligatorio para Olid porque "mucha gente asocia a Landa con ello" y cuenta con testimonios de compañeros de profesión como José Sacristán, Antonio Resines, Miguel Rellán o Enrique Cerezo, entre otros, que ofrecen distintos puntos de vista sobre el carácter de Landa o su carrera profesional.

En esa mirada histórica, el espectador puede viajar hasta la España franquista, a través de pequeños fragmentos de películas como 'Una vez al año, ser hippy no hace daño', 'Cateto a babor' o 'No desearás al vecino del quinto'. "Lo que se ve es una España más burra y más bruta", afirma Querejeta que recuerda que en esos momentos en España "las mujeres no podían abrir una cuenta corriente hasta muy tarde" y dependían del marido.

Asimismo, las voces que participan en 'Landa' no escatiman en elogios hacia el actor y su talento para la profesión. "Era un tipo normal, sencillo, como cualquier y transmitía mucha ternura", detalla Olid como claves del gran aprecio que consiguió por parte del público. "No era el guaperas de turno, no era un hombre alto ni apuesto, pero era sencillo. Era el español medio de la época", agrega Querejeta.

Además, la cineasta considera que Landa pudo disfrutar del cariño y reconocimiento de sus compañeros y amigos de la profesión y del público. "Fue un actor muy querido en general. Sus amigos le recuerdan con mucho cariño . Creo que es uno de los actores más emblemáticos de España", asegurado Gracia Querejeta.

En cambio, Olid confiesa que ha percibido "cierto prejuicio ideológico" alrededor de Landa por parte de la profesión. "En ciertos sectores no despierta interés por un prejuicio que le encasilla con el landismo y con el franquismo", comenta.

Otro de los ejes del filme es el contraste entre Landa y la figura del actor políticamente comprometido. Olid recuerda que el intérprete "no habla de política" ni siquiera en sus memorias, donde en 400 páginas solo menciona de pasada la huelga de actores de 1975 y la presenta más como una reivindicación laboral de descanso que como una lucha ideológica. Frente a contemporáneos como Paco Rabal, Juan Antonio Bardem, Juan Diego o Concha Velasco, que sí hicieron públicas sus ideas, Landa optó por no manifestarse, una elección que en el documental se contextualiza como "hijo de la época" y como una forma personal de marcar distancias.

JAVIER GUTIÉRREZ, EL HEREDERO DE LANDA

Para Querejeta, uno de los hallazgos más valiosos al adentrarse en la figura de Alfredo Landa es la reivindicación del actor como oficio. "A mí me parece ejemplar esa idea de decir que el actor no es solamente un ser iluminado, que sale y hace un papel y lo hace de maravilla. Ser actor es un oficio y hay que trabajar igual de bien cuando te tocan papeles que te gustan mucho como cuando tienes papeles que no te gustan tanto", ha señalado.

Por su parte, Olid asegura haber descubierto "películas desconocidas" de la filmografía de Landa, donde ha encontrado "un gran trabajo", como 'Paco el Seguro', coproducción con Francia en la que "está la génesis" del Germán Areta de 'El crack'; o una cinta "muy mala, muy mala" como 'Profesor Eroticus', en la que Landa, caracterizado como una especie de Albert Einstein con acento alemán, peluca y cojera inventada, es "lo mejor de la película".

"Landa ejemplifica la profesión de actor y fue un profesional que hacía de todo. Hasta que con 'Los santos inocentes' ya pudo elegir", afirma Olid.

Por último, Querejeta y Olid trazan un puente generacional con Javier Gutiérrez, al que consideran un claro heredero de Landa. "Hay un componente físico que no deja lugar a dudas, ya que ninguno de los dos son precisamente galanes. Pero tienen algo más importante y es que ambos han pasado de papeles de comedia a otros con una hondura dramática importante", apostillan ambos cineastas.