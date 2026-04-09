Guillermo Francella, Premio Platino de Honor "por su sobresaliente trayectoria en el audiosiual iberoameriano"

Archivo - El actor Guillermo Francella sujeta el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Teleserie o Miniserie durante la celebración de la gala de la 10ª edición de los Premios Platino del cine Iberoamericano en 2023. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor argentino Guillermo Francella será homenajeado con el Premio Platino de Honor por su "sobresaliente trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano" durante la gala de los XIII Premios Platino Xcaret, que se celebra el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Este reconocimiento quiere poner en valor la contribución del actor argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano, "formando parte imprescindible de la historia del audiovisual gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión".

Con la concesión del Premio Platino de Honor, se reconoce no solo "una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español".

Con este galardón, Guillermo Francella sucede a Eva Longoria, última distinguida con el Platino de Honor, después de que en ediciones anteriores recibieran este reconocimiento figuras del mundo iberoamericano como Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

Con una trayectoria que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

En el ámbito televisivo, su nombre quedó tempranamente asociado a algunos de los mayores éxitos de la comedia argentina, protagonizando títulos como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida.

Su trabajo en este género ha sido reconocido en nueve ocasiones con el premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

De forma paralela, su labor sobre los escenarios ha dado lugar a éxitos teatrales como 'Los productores' y El joven Frankenstein, de Mel Brooks; Los reyes de la risa, de Neil Simon; La cena de los tontos, de Francis Veber (obra que también dirigió en su versión de 2009); Dos pícaros sinvergüenzas; Nuestras mujeres, de Eric Assous o Desde el Jardín, versión teatral de la emblemática película de Peter Sellers que se encuentra representando actualmente. Asimismo, desarrolló su faceta como director teatral con títulos como Perfectos desconocidos, adaptación de la obra de Paolo Genovese.

Tras protagonizar diversas películas de gran popularidad entre finales de los años noventa y la primera década de los 2000, de entre las que destaca el filme mexicano Rudo y Cursi, guionizado y dirigido por Carlos Cuarón; su carrera cinematográfica atravesó un punto de inflexión con el éxito internacional de 'El secreto de sus ojos'. A partir de este momento, la profundidad dramática y la profusión de personajes de creciente complejidad actoral se ha mantenido como una constante en la carrera del intérprete.

Ha participado en una amplia variedad de producciones bajo la dirección de cineastas como Ana Katz (Los marziano), Eduard Cortés (Atraco), Marcos Carnevale (Corazón de León), Daniel Burman (El misterio de la felicidad), o Gastón Duprat y Mariano Cohn (Mi obra maestra), manteniendo siempre una constante búsqueda de nuevos desafíos interpretativos.

Especial relevancia alcanza su interpretación de Arquímedes Puccio en 'El clan', de Pablo Trapero, por la que obtuvo el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina, consolidando su reconocimiento internacional en el ámbito dramático.

FILMOGRAFÍA RECIENTE

Su filmografía reciente incluye títulos como 'Los que aman, odian' (Alejandro Maci), adaptación de la obra de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares; 'Animal' (Armando Bo); o 'El robo del siglo' (Ariel Winograd). Con la llegada del ecosistema de plataformas, protagonizó 'Granizo' (Marcos Carnevale), estrenada en Netflix y convertida en un éxito global, así como el thriller 'La extorsión' (Martino Zaidelis).

En televisión reciente, su participación en la serie 'El encargado', creada por Duprat y Cohn, se ha convertido en un fenómeno en Argentina, Latinoamérica y España, reconocimiento que se vio refrendado con el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie en 2023.

Su último estreno, 'Homo Argentum', nuevamente bajo la dirección de Duprat y Cohn, ha alcanzado cifras récord de taquilla en Argentina y le ha valido una nominación al Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en la presente edición, donde la película también compite como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.