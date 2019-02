Guirao dice que el Prado podrá empezar la obra del Salón de Reinos aunque no se aprueben los casi 10 millones de los PGE

Publicado 05/02/2019 11:53:52 CET

Mantiene que esta semana o la próxima pedirá al juez la intervención de la SGAE pero abre la puerta a que decaiga si la entidad cumple

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha afirmado que el Museo del Prado podrá empezar las obras de rehabilitación del edificio del Salón de Reinos aún sin aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que incluía una partida para este apartado de casi 10 millones de euros.

"El Prado tiene ahorros y eso permitiría iniciar las obras (este año). La primera fase de las obras es una obra lenta y delicada, que es sacar a la luz todas las pinturas. La obra 'gorda' de presupuestos es el año que viene y ahora se podrían iniciar esos trabajos más de restauradores, de quitar capa de pintura y de cal", ha aseverado durante su participación en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press.

A lo largo del año pasado, desde el Museo del Prado se recordó en varias ocasiones que, sin la aprobación de una partida presupuestaria específica en los PGE, no se podrían comenzar las obras del Salón de Reinos. Para Guirao, esto sí será posible se apruebe o no esa partida, aunque con más dificultades.

"Haya presupuestos o no, la partida grandes de las obras tiene que ser en el año 2020 obligatoriamente. Si no hay presupuestos, podríamos empezar las obras, pero se inicarían contratando con diez millones menos de euros, que no es tema baladí", ha añadido.

SGAE: "EL MINISTERIO HA TENIDO MUCHA PACIENCIA"

Por otra parte, preguntado sobre la intervención del ministerio a la SGAE, Guirao ha reiterado que la petición al juez será esta semana o lo que viene, si bien ha dejado la puerta abierta a la entidad para seguir tomando sus decisiones. "Independientemente del proceso judicial, si la SGAE quiere arreglar los temas, decaerán los temas si se hace lo que tiene que hacer y se le pidió --ha apuntado--. El ministerio ha tenido mucha paciencia y al final las leyes hay que cumplirlas".

Esos temas a los que se refiere Guirao, y que son sobre los que pedirá la intervención parcial Cultura, son los mismos que se incluían en el requerimiento: modificación de los estatutos "de acuerdo con la ley", nuevos criterios de repartos de derechos y la habilitación del voto electrónico en elecciones.

En cuanto a la negociación con la baronesa Thyssen por su colección, que se ha ampliado con una nueva prórroga hasta finales del mes de marzo, el ministro ha admitido que es un "tema complejo" que no depende "solo del dinero, sino de la situación legal" de la colección. "Estamos de acuerdo en casi todo y hay que pulir algunos temas, pero todos tenemos voluntad de acuerdo. Pero no quisiera desvelar nada porque estamos negociando", ha aseverado.

LA 'GIRA' DE LA CND "NO ES PRÁCTICA HABITUAL"

Asimismo, ha aludido al expediente informativo abierto este lunes por el INAEM al director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez, y a diez bailarines de la compañía, por una supuesta gira en Japón 'a título privado'. "Si así fuera, no es una práctica habitual", ha reconocido, si bien ha instado a "aclarar" primero lo ocurrido.

"Una vez se aclare, vamos a ver en qué consiste: parece ser que se abre (el expediente) porque aparantemente se trata de una mala praxis de la utilización del nombre de la CND y la manera en que se contrata", ha indicado, tras comparar este expediente con un juicio abierto.

"Los expedientes, cuando se abren, es igual que en un juzgado cuando se abre un juicio. Prejuzgar es malo, hay que hacer lo que el sentido común y la realidad imponga, porque a lo mejor no se ha hecho nada malo: vamos a respetar a la institución y a las personas", ha apuntado.

REDISTRIBUIR LOS PREMIOS NACIONALES

Por otro lado, ha confirmado que Cultura distribuirá "la masa" económica de retribuciones de los Premios Nacionales para evitar "cuantías desiguales". "No solo dentro de los premios clásicos --varios de ellos con hasta 30.000 euros de dotación--, sino entre otros que no tienen dotación. Esto quiere decir que unos bajarán y otros subirán, pero lo que no se hará es aumentar ninguno de los casi treinta premios", ha destacado.

También se ha mostrado partidario de poner en marcha una regulación para la reventa de entradas, si bien instando a un "acuerdo medio" entre las comunidades autónomas. "Ya hay un informe de la conferencia sectorial, se repartió a las comunidades autónomas y ahora hay diversidad de opiniones. Lo que hay es un arco total de muchas posibilidades y me gustaría que hubiera una posición de consenso", ha concluido.