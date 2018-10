Los hermanos Coen, Alfonso Cuarón o Luca Guadagnino competirán por el León de Oro en Venecia

Publicado 25/07/2018 14:58:53 CET

VENECIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos Coen, el mexicano Alfonso Cuarón o el italiano Luca Guadagnino competirán por el León de Oro del próximo Festival Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 29 de agosto al 8 de septiembre, según ha anunciado este miércoles 25 de julio la organización.

Precisamente, los títulos de los Coen, 'The Ballad of Buster Scrugg', y de Cuarón, 'Roma', están producidos por Netflix, algo que también se repite con la obra de Paul Greengrass ('22 de julio') y así hasta seis títulos en este certamen --incluida la restauración de la pieza inacabada de Orson Welles, 'The other side of the wind'--. "No podemos negarnos a aceptar la realidad del nuevo paisaje de producción", ha señalado el director del festival, Alberto Barbera.

El desembarco estadounidense, además de los Coen, viene encabezado por la película protagonizada por Mel Gibson y Vince Vaughn 'Dragged Across Concrete' (fuera de concurso), o 'Vox Lux', con Natalie Portman y dirigida por Brady Corbet, del indie Bold Films.

También estarán en la competición oficial otros títulos como 'At the eternity gate' de Julian Schnabel; el debut en lengua inglesa del francés Jacques Audiard con 'The Sister Brothers'; 'The favorite' de Yorgos Lanthimos; 'Sunset' de Laszlo Nemes o 'Neustro Tiempo', de Carlos Reygadas.

Pese a no haber representación del cine español, en la sección Horizontes estará 'La noche de 12 años', centrada en la figura del cautiverio del expresidente de Uruguay José Mújica, dirigida por Álvaro Brechner y con Antonio de la Torre y 'Chino' Darín como protagonistas.

Hace dos días se conocía que el festival acogerá la premiere mundial de 'Ha nacido una estrella', la nueva versión del clásico musical dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Lady Gaga. Asimismo, la actriz Vanessa Redgrave ha sido reconocida con el León de Oro a toda su carrera y 'First Man' (El primer hombre), el biopic de Neil Armstrong dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Ryan Gosling, inaugurará la muestra.