El irlandés, El escándalo y Érase una vez en Hollywood lideran las nominaciones del Sindicato de Actores estadounidenses

Actualizado 11/12/2019 16:42:27 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Actores estadounidense (SAG, en sus siglas en inglés) ha dado ha conocer este miércoles la lista de nominados para la que será la 26ª. edición. 'El irlandés', 'El escándalo' y 'Érase una vez en Hollywood', con cuatro candidaturas cada una, lideran las nominaciones y parten como favoritas de cara a la gala que se celebrará el próximo 19 de enero. En televisión, la comedia de Amazon 'La maravillosa Sra. Maisel' domina con cuatro nominaciones.

Scarlett Johansson por su trabajo en 'Historia de un matrimonio' competirá con Cynthia Erivo ('Harriet') Charlize Theron ('El escándalo'), Renée Zellweger ('Judy') y Lupita Nyong'o ('Nosotros') por el premio a la mejor actriz protagonista del año.

Johansson hace doblete en las nominaciones, ya que también opta al premio a la mejor actriz de reparto por su trabajo en la sátira sobre el nazismo 'Jojo Rabbit'. Un galardón al que también están nominadas Jennifer Lopez por 'Estafadoras de Wall Street', Laura Dern por 'Historia de un matrimonio' y Nicole Kidman y Margot Robbie, ambas por su trabajo en el filme 'El escándalo'.

Los nominados al premio al mejor actor protagonista del año son Joaquin Phoenix por 'Joker', Adam Driver por 'Historia de un matrimonio', Christian Bale por 'Le Mans'66', Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez en... Hollywood' y Taron Egerton por su encarnación de Elton John en 'Rocketman'.

Al premio al mejor actor de reparto optan, Al Pacino y Joe Pesci, ambos por su trabajo en 'El irlandés' de Martin Scorsese, Jamie Foxx por 'Cuestión de justicia'. Tom Hanks por 'Un amigo extraordinario' y Brad Pitt por 'Érase una vez en... Hollywood'

Las actrices America Ferrera y Danai Gurira fueron las encargadas de anunciar la lista completa de nominaciones que incluye los mejores trabajos interpretativos tanto en cine como en televisión. En las categorías televisivas, la favorita es 'La maravillosa Sra. Maisel' con cuatro nominaciones seguida de 'The Crown', 'Juego de tronos', 'Stranger Things', 'The Morning Show', 'Fleabag y 'El método Kominksy', todas ellas con tres candidaturas.

Esta es la lista completa de nominados de la próxima edición de los SAG Awards donde Robert DeNiro recibirá el premio a toda su carrera.

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio'

Cynthia Erivo por 'Harriet'

Charlize Theron por 'El escándalo'

Renée Zellweger por 'Judy'

Lupita Nyong'o por 'Nosotros'

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix por 'Joker'

Adam Driver por 'Historia de un matrimonio'

Christian Bale por 'Le Mans'66'

Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez en... Hollywood'

Taron Egerton por 'Rocketman'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jennifer Lopez por 'Estafadoras de Wall Street'

Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson por 'Jojo Rabbit'

Nicole Kidman por 'El escándalo'

Margot Robbie por 'El escándalo'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Al Pacino por 'El irlandés'

Joe Pesci por 'El irlandés'

Jamie Foxx por 'Cuestión de justicia'

Tom Hanks por 'Un amigo extraordinario'

Brad Pitt por 'Érase una vez en... Hollywood'

MEJOR REPARTO

'Jojo Rabbit'

'Érase una vez en.. Hollywood'

'Parásitos'

'El escándalo'

'El irlandés'

MEJOR EQUIPO DE ESPECIALISTAS

'Le Mans'66'

'Joker'

'Vengadores: Endgame'

'El irlandés'

'Érase una vez en... Hollywood'

TELEVISIÓN

MEJOR ACTRIZ EN DRAMA

Olivia Colman por 'The Crown'

Jodie Comer por 'Killing Eve'

Jennifer Aniston por 'The Morning Show'

Helena Bonham Carter por 'The Crown'

Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada'

MEJOR ACTOR EN DRAMA

Sterling K. Brown por 'Así nos ven'

Peter Dinklage por 'Juego de tronos'

David Harbour por 'Stranger Things'

Steve Carell por 'The Morning Show'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

MEJOR REPARTO EN DRAMA

'El cuento de la criada'

'Big Little Lies'

'The Crown'

'Juego de tronos'

'Stranger Things'

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA

Phoebe Waller Bridge por 'Fleabag'

Christina Applegate por 'Dead to Me'

Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek'

Alex Borstein por 'La maravillosa Sra. Maisel'

Rachel Brosnahan por 'La maravillosa Sra. Maisel'

MEJOR ACTOR EN COMEDIA

Alan Arkin, 'El método Kominski'

Michael Douglas por 'El método Kominski'

Bill Hader por 'Barry'

Andrew Scott por 'Fleabag'

Tony Shalhoub por 'Mrs. Maisel'

MEJOR REPARTO EN COMEDIA

'Barry'

'Fleabag'

'La maravillosa Sra. Maisel'

'El métido Kominsky'

'Schitt's Creek'

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O TVMOVIE

Patricia Arquette por 'The Act'

Toni Collette por 'Creedme'

Joey King por 'The Act'

Emily Watson por 'Chernobyl'

Michelle Williams, 'Fosse/Verdon' XX

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O TV MOVIE

Mahersala Ali por 'True Detective'

Russell Crowe por 'La voz más alta'

Jared Harris por 'Chernobyl'

Jharrel Jerome por 'Así nos ven'

Sam Rockwell por 'Fosse/Verdon'

MEJOR EQUIPO DE ESPECIALISTAS

'The Walking Dead'

'Watchmen'

'Juego de tronos'

'Glow'

'Stranger Things'