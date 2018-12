Isaki Lacuesta, con dos nominaciones por 'Entre dos aguas': "Estoy tan acostumbrado a la ausencia que lo veo normal"

Publicado 12/12/2018 15:22:37 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director Isaki Lacuesta, que ha logrado dos nominaciones para la 33 edición de los Premios Goya en la categoría de mejor película y mejor dirección, ha asegurado que esta cifra de candidaturas para una película que se ha alzado con la Concha de Oro en el Festival de San Sabestián le parece "normal" al estar "acostumbrado a la ausencia" de otros años.

"Es la esquizofrenia de los premios. A mí me ha hecho ilusión y me lo tomo como un premio al trabajo hecho todos estos años", ha señalado Lacuesta ante la prensa, recordando otras ediciones en las que tampoco ha estado entre los nominados por sus películas.

El director se ha acordado de todo su equipo, en especial de los actores principales Isra y Cheíto. "Que la nominación sea a mejor película supone un reconocimiento para todo el equipo. Yo les decía a los actores que lo estaban haciendo tan bien que no les iban a nominar a nada", ha ironizado, en alusión a esa mezcla de ficción y realidad que es 'Entre dos aguas'.

Lacuesta ha reconocido "no tener ni idea" de lo que significa 'el otro cine español', para películas con un público minoritario, puesto que no cree que "medir la taquilla en salas" no es la mejor forma de comparar películas. "Para mí, las cintas de Jonás Trueba o León Siminiani son tambien 'mianstream' y que todo público debería ver", ha apuntado.

De hecho, se ha mostrado contrario a que se estrenen menos películas por el riesgo de saturación, puesto que eso "es un pensamiento neocapitalista". "Lo que hay son pocas películas ocupando muchas salas. Nuestras películas no se juegan la vida en las salas, son exitosas por otros lados pero tampoco vamos a renunciar a los cines", ha concluido.