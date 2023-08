Jaime Chávarri regresa al cine 18 años después con 'La manzana de oro': "Las mujeres están haciendo un cine cojonudo"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Jaime Chávarri regresa al cine con 'La manzana de oro' 18 años después de su último largometraje, 'Camarón' (2005), y asegura que una de las principales diferencias que ha experimentado el cine en los últimos años es que las mujeres "están haciendo un cine cojonudo".

"Las mujeres están haciendo un cine muy bueno, cojonudamente bueno y nadie se lo esperaba. Siempre ha habido pioneras, pero es que ahora tú ves los festivales y hay muchas películas dirigidas por mujeres. No hay ninguna que no sea solvente. Llegará un momento en el que no hará falta cupos", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Chávarri, que estrena su nueva película el 1 de septiembre, ha asegurado que la presencia de la mujer en el cine ha desterrado el "miedo a la sensibilidad" en las películas y han aportado una visión diferente, al mismo tiempo que rechaza que haga falta la paridad en el sector.

"No hace falta paridad. Yo he visto como lentamente se han ido incorporando las mujeres y he sido protagonista de que han traído una sensibilidad y una visión diferente", ha comentado Jaime Chávarri, que también es docente de cine y que reconoce que en sus clases las mujeres "son las mejores alumnas". "Siempre son menos que los chicos pero aún así destacan", ha apuntado.

Asimismo, el cineasta asegura que el cine español hace cada año "dos o tres películas estupendas" y se debe a la mejoría de los elementos de equipos técnicos, de actores, operadores, músicos, etc, aunque lamenta que "lo que no hay es público ni dinero". "Se intenta apoyar poco la cultura", ha criticado.

En relación con su regreso a la dirección, Chávarri asegura que no pensaba que podía ocurrir y desvela que se debe a que su nueva cinta supone un "riesgo". "Mi vuelta al cine tenía que ser con un proyecto que no fuera volver por volver. De alguna manera tenía que tener un poco de riesgo y que fuera una película distinta", ha explicado.

UNA NUEVA ADAPTACIÓN LITERARIA

Jaime Chávarri se ha convertido en un director que cuenta entre su filmografía con algunas adaptaciones literarias, como de Llorenç Villalonga ('Bearn o La sala de las muñecas'), Fernando Fernán Gómez ('Las bicicletas son para el verano') y Pablo Sorozábal ('Tierno verano de lujurias y azoteas').

En el caso concreto de 'La manzana de oro', el cineasta se ha basado en la novela 'Ávidas Pretensiones', de Fernando Aramburu, que tenía una estructura que para el cine "no valía" porque contaba "continuamente" con recursos literarios.

"Lo he cogido y lo he adaptado con mucha libertad, aunque sí que he dejado el centro del libro, que es una reunión de poetas durante tres días", ha explicado.

'La manzana de oro' es una película que trata de una comedia de enredos en torno a una reunión de poetas en un convento gallego, donde afloran los egos y las envidias. Este nuevo proyecto ha sido "muy complicado" de rodar para el director.

"Hoy en día, rodar en España es muy complicado. Y una película con tantos actores necesitaba un tiempo de rodaje y una serie de condiciones. Llega el momento en que cree que no va a salir y en el que trabajas con angustia y eso es muy jodido", ha reconocido.

El reparto está encabezado por Marta Nieto, Sergi López, Adrián Lastra y Roberto Enríquez, entre otros. La actriz, en una entrevista con Europa Press, ha asegurado que una de las cosas que más le llamó la atención fue la mirada "feminista" de su personaje.

"Es una musa contemporánea, que coge su vida por los cuernos. No se contenta con ser mirada, sino que se atreve a mirar. Y esto es algo que me parece muy feminista y muy interesante. Además, como poeta trabaja también desde un lugar muy libre", ha afirmado.

Sobre Chávarri, Nieto ha elogiado al director y ha confesado que le admira desde hace muchos años. "Me ha hecho mucha ilusión trabajar con él. Me parece un director clásico y ecléctico. Cuando le conocí mejoró la idea que tenía de él", ha apuntado.