Javier Calvo selecciona a Berlanga, Kubrick o Bergman para celebrar la Navidad con la Fundación SGAE

Las películas se exhibirán del 16 al 20 de diciembre en un ciclo de cine. - FUNDACIÓN SGAE

El director, guionista, actor y productor Javier Calvo ('La Mesías', 'Veneno', 'Paquita Salas') protagoniza la última entrega de 'Programado por', ciclo audiovisual organizado por Fundación SGAE en la que reputados creadores y creadoras presentan las películas que volverían a ver en pantalla grande.

Con el foco puesto en la Navidad, Calvo ha seleccionado cinco largometrajes de autor cuya trama sucede en esta época del año: 'Plácido', de Luis García Berlanga, 'Fanny y Alexander', de Ingmar Bergman, 'Eyes Whide Shut', de Stanley Kubrick, 'Carol', de Todd Haynes, y 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson. La selección se podrá disfrutar del 16 al 20 de diciembre de 2025, en doble sesión, en la Sala Berlanga de Madrid por 3,5 euros.

"Hace unos años estuve un invierno en Nueva York, uno de los inviernos más fríos que recuerdo. Cayó una nevada tan grande que no podíamos salir de casa. Ese invierno, en uno de mis cines favoritos, el Metrograph, programaron un ciclo navideño con películas que no son las típicas navideñas sino más autorales y cuya trama transcurre durante la Navidad", ha recordado Calvo, quien profundizará sobre su programación en un coloquio con el público y el crítico Luis Martínez tras la proyección del 18 de diciembre.

El cineasta afirma que las películas que transcurren en Navidad tienen "algo nostálgico, acogedor, misterioso". "Con el frío de estas semanas en Madrid, en esta época del año, estar en una sala de cine se convierte en un refugio", asegura.

"Las películas que he elegido son algunas de mis películas favoritas que tienen la Navidad como fondo. Son películas apasionantes, profundas, que siempre que vuelvo a ver descubro nuevas cosas. Para mí estas películas son un lugar seguro" --ha expresado-- "Pero no solo eso. Todas ellas profundizan en el conflicto entre la estructura y el individuo, la opresión social o económica y la tradición. Relaciones de pareja o familiares cuyas dinámicas se convierten en un campo de batalla".