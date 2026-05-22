Los Javis presentan 'La bola negra', sobre Lorca, en Cannes: "Hubo tiempos de libertad, pero fueron llevados a un final"

(I-D) Los actores Carlos González y Penélope Cruz, y los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, durante el photocall de la película ‘La bola Negra’, en ’ en la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, a 22 de mayo de 2026, en Cannes ( - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Javis han presentado este viernes en rueda de prensa en Cannes su última película 'La bola negra', que compite en la Sección Oficial y que ayer recibió una ovación de 20 minutos con motivo de su estreno. "Hubo tiempos de libertad, pero fueron llevados a un final", han coincidido en señalar en un multitudinario encuentro con la prensa. La presencia española en el certamen francés se completa con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.

"Creo que es muy significativo recordar sobre todo la situación en el pasado. Hubo tiempos de libertad, pero que fueron llevados a un final", ha asegurado Javier Ambrossi en referencia a la década de los años 30 en España que se aborda la película.

Así ha insistido en la importancia de "recordar la situación que hubo en el pasado". "Pensaban que esta libertad duraría, pero luego llegó la dictadura y muchas personas fueron asesinadas", ha lamentado. Precisamente, la película se estrena el año en el que se cumple el 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, cuya obra inacabada adaptan en el filme, que llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026.

En el mismo sentido, el director Javier Calvo también ha lamentado que "muchas personas son totalmente ignorantes de lo que sucedió" durante la Guerra Civil española. "Y cuando estás más familiarizado con lo que sucedió en ese momento, puedes ver cómo de radicales eran algunas personas", ha lamentado.

"Si no podemos llegar a un acuerdo, se produce una violencia espontánea. El diálogo es la única forma de salir, la única solución para todos, y espero que esto abra posibilidades a la empatía. Es muy importante mostrar en el filme que existen otro tipo de personas", ha afirmado Calvo en su intervención.

Por ello, ha destacado el papel de quienes les ayudaron a poder contextualizar ese momento histórico y "descubrir a Lorca y qué gran persona era". Al respecto, ha señalado que se ha liberado con esta película ya que "quería escribir sobre la vida de Lorca", sin olvidar el contexto histórico.

"La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", ha reiterado. Así, ha asegurado que esta película aborda "la incapacidad de decidir, la incapacidad de comunicarse".

Además, Calvo ha asegurado que el colectivo LGBT "necesita referencias, y si se oculta la sexualidad de Lorca, estás haciendo lo contrario". "Cuando estaba estudiando a Lorca, no se me explicaba nada sobre su vida sexual. Y es solo una cuestión de mostrar al personaje como es", ha apostillado.

Como ha argumentado, "era muy importante crear un muy buen filme, que se enfoca en tres protagonistas gays y un equipo de directores gays, con un equipo muy diverso y excelente. En este tipo de filme puede hablar todo el mundo porque estamos hablando de los derechos de todos", ha defendido. 'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Lorca.

Sobre su presencia en el festival, Calvo ha señalado que lo veía "como una especie de sueño" pero, tras ver la acogida que tuvo la película anoche pensó: "¡Esto es fantástico! ¡Todo el mundo lo ha entendido!". "Para mí es un sueño", ha confesado el director que ha recordado que en años anteriores habían acudido al certamen "y luego nos íbamos a casa". "Y de repente, tener que pertenecer a todo esto, trabajar junto a tantas estrellas, ver el escenario, fue un momento mágico", ha reiterado.

Además, ha señalado que aunque en España son "bastante conocidos", en Cannes "nadie sabía" de ellos. "Nadie sabía quién éramos, nadie sabía nada sobre el filme. Así que fue un momento maravilloso", ha destacado.

En la misma línea, Ambrossi ha reconocido que querían "ver cómo sería cuando el filme fuera grabado, qué sucedería, cuál sería la reacción". "Y vine aquí pensando que estábamos entrando en lo desconocido. De hecho, cuando ví a los fotógrafos, me dije "¡en realidad estamos aquí!". Es realmente un sueño que se ha realizado. Estar aquí es un regalo increíble. Es difícil de creer", ha confesado.

Además, ha destacado el reto que supuso "dibujar la inspiración" de la obra de Lorca. "La creación es una cosa muy misteriosa", ha aseverado el director, que ha destacado el hecho de que "nunca" se hayan abordado cuestiones como la sexualidad o la identidad afectiva de Lorca. "Toda la obra de Lorca habla de esto y, al no hablar de ello, lo estamos negando. Y esto se convirtió en una especie de una obsesión porque quería enseñar a Lorca como un todo: sus emociones, sus ideas políticas, su ser real", ha precisado.

TODOS LOS ACTORES COINCIDEN: "LOS JAVIS TIENEN UN TALENTO TREMENDO"

La rueda de prensa también ha contado con el resto del elenco, como las actrices Penélope Cruz y Lola Dueñas, y los actores Miguel Bernardeau, Carlos González, Carlos González y el artista Guitarricadelafuente.

"Me encantan los Javis, los he amado desde su primer filme", ha reconocido Penélope Cruz en la rueda de prensa. Así, ha rememorado que se encontraron varias veces antes de trabajar juntos. Además, aunque su papel como cupletista no ocupa muchos minutos en el metraje de la cinta, ha asegurado que está "muy contenta".

"Quiero ser parte de las cosas que son importantes para mí. Cuando descubrí esta fantástica historia, sentí que sería maravilloso. No me importaba si estaba tres minutos, sentí que esto era muy importante, no solo en nuestro país, sino en otros lugares también", ha detallado.

En este sentido, aunque ha reconocido que las películas "no pueden cambiar el mundo, en algunos casos pueden ayudar a mejorar cosas, reactivar debates importantes, enseñar y acercarse a los corazones de la gente, en particular, a las generaciones más jóvenes".

Asimismo, ha aseverado que los Javis "tienen un talento tremendo" y ha reconocido que ha sido "muy afortunada de haber trabajado con Almodóvar por mucho tiempo". "He hecho siete películas con él y espero que haya muchas más. Él ha sido mi maestro y ha sido una gran referencia. Y creo que es algo que compartimos, amor y admiración", ha subrayado.

Sobre la acogida de la película --que recibió anoche la segunda ovación más larga de la historia de Cannes, por detras de 'El laberinto del fauno'-- ha señalado que "fue uno de los momentos más fuertes vividos en el Festival".

En la misma línea, Carlos González ha afirmado que "fue maravilloso ser dirigido por estas dos fantásticas personas que tienen un gran corazón generoso". "Esta película trata de cosas muy íntimas y privadas. No es solo memoria histórica. Fue un placer poder estar en este filme y trabajar con personas maravillosas", ha reconocido.

También Lola Dueñas ha afirmado estar "muy emocionada" mientras que Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, ha asegurado que esta "primera experiencia como actor, hacerlo de esta manera, con ellos, ha sido una experiencia bastante maravillosa y espectacular". "Son, tal vez, los mejores directores del mundo", ha enfatizado.

Los elogios se han repetido con Miguel Bernardeau: "Quisiera que todos los actores y actrices pudieran tener la misma experiencia en el trabajo con los directores". Fue maravilloso trabajar con ustedes. Fue una experiencia increíble que nunca olvidaré. Los Javis son muy especiales", ha reiterado, como su compañero de reparto Milo Quifes.