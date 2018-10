Jeff Bridges da el visto bueno al remake de El gran Lebowski: "Claro, si aparezco yo"

Actualizado 24/09/2018 13:54:55 CET

Hace 20 años que se estrenó El gran Lebowski, convirtiéndose en película de culto y en una de las más aclamadas de los hermanos Coen. Ahora su protagonista, Jeff Bridges, ha dado su visto bueno para un remake del filme, pero con una condición: que él aparezca en la nueva cinta.

Variety entrevistó al actor durante el estreno de su última película, Malos tiempos en El Royale, y le preguntaron sobre una posible nueva versión. "Claro, si aparezco yo", apuntó el intérprete. "Tantas cosas me vienen a la cabeza", aseguró Bridges cuando le preguntaron sobre algún momento memorable del rodaje.

"Recuerdo el día en que invité a mi esposa a venir, y a mis hijas, a visitarme en el set", dijo, y relató una historia sobre una broma que el elenco le había preparado.

"Fue el día en que me colocaron una pequeña patineta debajo de todos esos bolos y miraba las vaginas cuando pasaba. Pregunté si podía sacar una foto y me dijeron: 'Por supuesto que sí'", relató.

"Así que me subo a mi patineta y miro hacia arriba y veo todos estos ... mechones... de vello púbico. Me enteré que todos me habían hecho una broma rellenándose la entrepierna", contó el actor.

El gran Lebowski narra la historia de El Nota, un hombre desaliñado y vago al que un par de matones confunden con el millonario Jeff Lebowski, con quien comparte apellido. Después de que orinen en su alfombra, el Nota inicia la búsqueda de El Gran Lebowski y le ofrecerá un trato: recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate.