Jeremy Irons afirma que apoya los derechos de las mujeres y las medidas contra el abuso y el acoso

Publicado 20/02/2020 17:07:20 CET

La Berlinale alza el telón de su 70 edición con 'My Salinger Year', protagonizada por Sigourney Weaver

MADRID, 20 Feb. (DPA/EP) -

El presidente del jurado de la Berlinale, el actor Jeremy Irons, ha afirmado que apoya los derechos de las mujeres y las medidas contra el abuso y el acoso, así como el derecho de las mujeres a elegir abortar y el matrimonio homosexual, tal y como ha señalado este jueves en rueda de prensa, en la inauguración de la 70 edición de la Berlinale.

Irons pone fin así a una controversia mediática centrada en los comentarios anteriores que ha hecho sobre las mujeres, el aborto y el matrimonio homosexual que se le atribuyeron hace varios años y que, según ha indicado, "ya habían sido refutados y disculpados".

El actor ha señalado que apoya "de todo corazón" las medidas para abordar los derechos de las mujeres y protegerlas contra el abuso y el acoso junto con el derecho de las mujeres a elegir abortar, al tiempo que aplaude "la legislación para el matrimonio entre personas del mismo sexo".

"Estos tres derechos humanos son pasos esenciales hacia una sociedad civilizada y humana por la cual todos debemos seguir luchando", ha manifestado Irons, quien ha lamentado asimismo que hay muchos lugares en el mundo donde estas "formas de vida conducen al encarcelamiento e incluso a la muerte".

Irons también ha trasladado los comentarios de los otros miembros del jurado en la rueda de prensa al exponer cómo planeaban juzgar las películas que comprenden la competencia principal y las actuaciones de actuación. "Estamos buscando calidad", ha señalado Irons.

EL OSO DE ORO SE ENTREGARÁ EL 29 DE FEBRERO

El actor y los otros seis miembros del jurado entregarán los prestigiosos premios de la Berlinale, incluido el Oso de Oro a la mejor película, en una ceremonia de gala al estilo de Hollywood el 29 de febrero.

Un total de 18 películas, incluidos 16 estrenos mundiales, están compitiendo por los principales premios del festival, que también incluye premios al mejor actor y actriz, así como al mejor director.

Se unirán a Irons en el jurado de este año la actriz argentina Berenice Bejo, la productora alemana Bettina Brokemper, la directora palestina Annemarie Jacir, el dramaturgo y cineasta estadounidense Kenneth Lonergan, el actor italiano Luca Marinelli y el director brasileño Kleber Mendonca Filho.

El Festival de Cine de Berlín se inaugura este jueves con la adaptación cinematográfica del libro 'My Salinger Year' ('Mi año con Salinger'), en la que el director Philippe Falardeau retrata la escena del mundo editorial y literario de Nueva York en los años 90.

En esta película, Margaret Qualley ('Once Upon a Time in Hollywood') interpreta a Joanna, una joven que comienza a trabajar con una agente literaria (Sigourney Weaver). Su tarea es contestar las cartas de fans del escritor estadounidense J. D. Salinger, autor de la novela 'El guardián entre el centeno' y los 'Nuevecuentos'.

Esta cinta, que no forma parte de la competición oficial, está basada en la novela de mismo nombre de Joanna Rakoff, en la que la autora cuenta su propia historia, ya que ella misma trabajó en la industria editorial en los 90.

Para esta edición, se espera la presencia de estrellas de Hollywood como Johnny Depp y Cate Blanchett, la política demócrata estadounidense Hillary Clinton y la ganadora del Oscar Helen Mirren.