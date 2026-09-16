1117630.1.260.149.20260916174010 José Coronado emula a Sherlock Holmes en 'El problema final': "Con la IA, cada día es más difícil ser observador" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de septiembre llega a Netflix 'El problema final', miniserie de cuatro episodios que adapta la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. José Coronado protagoniza la ficción dando vida a Basil, un actor famoso por haber interpretado a Sherlock Holmes que acaba recurriendo a sus aprendidas dotes de detective para desentrañar una misteriosa muerte en el aislado hotel donde se aloja.

La serie tiene lugar en la primavera de 1959 y Basil, como el icónico personaje de Arthur Conan Doyle, no cuenta con grandes herramientas a su disposición, pero sí con una mente afilada y gran capacidad de observación. "Pienso que cada día es más difícil ser observador", ha señalado Coronado en una entrevista concedida a Europa Press. "Porque yo ya no sé lo que es real y lo que está creado por IA, o por diferentes montajes o... las cosas que te dan fuera de contexto, que te dan solo extractos", reflexiona.

"Se está perdiendo la capacidad de observación, pero se está perdiendo muchísimo", valora Maribel Verdú que, para ilustrarlo, recuerda una visita al médico en la que se dio cuenta de cómo "nadie levantaba la cabeza del móvil".

Por su lado, Cristina Kovani, queriendo ofrecer otra perspectiva del asunto, apunta que hay algunos casos que "se resuelven antes por redes sociales, porque como está todo tan documentado, ahora es mucho más difícil borrar pistas". "A lo mejor la gente antes era mucho más observadora, no lo dudo, pero ahora está más informada", señala, indicando la viralidad de algunos casos y la abundancia de los 'true-crime'.

UNA SERIE PARA VER SIN EL MÓVIL EN LA MANO

Teniendo en cuenta la gran cantidad de estímulos que rodean al espectador, muchas veces también pendiente del móvil, en los últimos tiempos cada vez es más común que se sobreexplique lo que sucede en las historias, algo que, en opinión de Coronado, no ocurre en 'El problema final'.

"Yo no creo que se sobreexplique para nada en esta serie, al revés, porque Félix Viscarret es muy pudoroso y es muy contenido. Y entonces realmente confía en la inteligencia del espectador y le deja que vaya avanzando con nosotros", asegura el actor. "Eso sí, tienes que estar viendo en todo momento cómo respira cada uno si quieres jugar a descubrir quién es el asesino", avisa. Según Verdú, no se le da "todo masticado al público" y se trata de una "trama compleja" a la que hay que estar atento.

"Esta serie yo creo que merece la pena el verla con silencio riguroso", indica Coronado, que considera que el director ha contado la historia "con mucho respeto hacia el espectador, e invitándole en todo momento a un juego intelectual". Martiño Rivas, que en la ficción encarna a Foxá, un escritor que acompaña y anima a Basil en su investigación, añade que "es una serie para ver en grupo", ya que "da pie a una conversación".

PÉREZ-REVERTE YA HA DADO SU VISTO BUENO

Cabe decir que el propio Pérez-Reverte ha dado el visto bueno a la ficción pues, a principios de septiembre, al ser preguntado por la serie de Netflix en X (antes Twitter), el escritor señaló que había podido ver el primer episodio y que le había "gustado mucho".

Los miembros del reparto han celebrado contar con la aprobación del novelista, sobre todo teniendo en cuenta que no todas las adaptaciones de sus obras la han recibido. "La verdad que es un honor", expresa María Valverde, considerando lo difícil que puede resultar traducir el "imaginario" del autor al audiovisual.

Gonzalo de Castro, que en la serie encarna a Fonseca, expone que el hecho de que Pérez-Reverte se haya mostrado contento supone "una validación" y señala que lo importante que es "que se sienta cómodo" con la adaptación, mientras que Coronado opina que "convencer al autor" es "pasar el examen más difícil".

'El problema final' está dirigida por Viscarret ('Una vida no tan simple', 'No mires a los ojos') y cuenta con Fernando Bovaira ('Mientras dure la guerra', 'La Fortuna') como productor, Urko Errazquin ('El campeón', 'La vida padre') como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas.

Junto a los ya mencionados Coronado, Valverde, Rivas, Verdú, de Castro y Kovani, completan el elenco de la miniserie José Condessa, Pepón Nieto, Yaiza Guimare y Paloma Bloyd, entre otros.