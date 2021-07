José Sacristán: "Lo he celebrado de la mejor manera que podía hacer: trabajando"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor José Sacristán, Premio Nacional de Cine 2021, ha celebrado este viernes el galardón "de la mejor manera" que podía hacer, "trabajando" en el rodaje de la nueva película de Fernando Colomo, y ha pedido una "mayor atención" al sector de la cultura porque, en su opinión, "nunca es suficiente".

En declaraciones a Europa Press, Sacristán ha explicado que recibió la noticia durante el rodaje de 'Cuidado con lo que deseas', en el paraje La Panera, cerca de Segovia, "en un bosque maravilloso donde no hay cobertura". Le avisaron de una llamada de su mujer y se tuvo que desplazar del lugar de grabación, a unos quince minutos, para poder atenderla.

"Lo he sabido a través de mi mujer, que me ha llamado para darme la noticia. Luego he vuelto al rodaje y he seguido rodando. Lo he celebrado de la mejor manera que lo podía celebrar: trabajando", ha señalado el madrileño, de 83 años.

El actor ha reconocido que no vive pendiente de los premios "porque es una temeridad". "Uno espera todos o ninguno. Nunca sabes si puede caer o no. Cuando toca, lo agradezco y punto. Es una temeridad estar pendiente de si te van a dar un premio determinado. Lo agradezco, lo celebro y estoy muy agradecido", ha asegurado.

Tras sesenta años de carrera profesional, Sacristán sigue en activo sobre las tablas del teatro, donde representa la obra 'Señora de rojo sobre fondo gris' del escritor Miguel Delibes. "Mientras vayamos durando, como decía mi amigo Fernando Fernán Gómez, aquí seguiremos", ha apuntado.

A los gestores de la cultura les ha pedido, eso sí, "una mayor atención" al sector. "Sería una respuesta que nos llevaría muchísimo tiempo. Nunca es suficiente la atención que se presta a la cultura. Eso no genera dudas", ha resaltado. Por ello, ha insistido en que "simplemente" se haga un "seguimiento a propósito de lo importante de la actividad de la cultura" como se hace "en cualquier lugar del mundo".

El jurado del Premio Nacional de Cine 2021 ha decidido este viernes 2 de julio conceder el galardón al actor José Sacristán. Por unanimidad, se ha destacado al madrileño "por representar la historia viva del cine español de los últimos sesenta años y por haber encarnado como nadie las contradicciones, vicisitudes e idiosincrasia de una sociedad en transformación".

El actor, de 83 años, ha participado en más de un centenar de películas, así como en obras de teatro y series de televisión; y ha sido premiado en varias ocasiones, con reconocimientos entre los que destacan un premio Goya, dos Conchas de Plata, premio 'A toda una vida' de la Unión de Actores, Feroz de Honor, cinco Fotogramas de Plata, Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, Premio Ceres del Festival de Mérida, TP de Oro, un premio Ondas y un Cóndor de Plata argentino.

SACRISTÁN DEBUTÓ EN TEATRO EN 1965

El actor debutó profesionalmente en el teatro en 1960, trabajo que, desde 1965, ha compaginado con el cine, y la televisión hasta hoy.

En los años 1970 participó en algunas de las comedias más representativas de la época, al tiempo que se reveló como un excelente actor dramático en trabajos como 'Un hombre llamado Flor de Otoño', de Pedro Olea, 'La colmena', de Mario Camus o 'El pájaro de la felicidad', de Pilar Miró.

Ha trabajado con la gran mayoría de los cineastas del país de distintas generaciones, destacando en todo tipo de géneros, y en los últimos tiempos ha participado en películas con nuevos directores como Javier Rebollo ('El muerto y ser feliz', 2012), Carlos Vermut ('Magical Girl', 2014) o Kike Maíllo ('Toro', 2016).

Sacristán ha desarrollado también una parte de su carrera profesional en Argentina, donde se hizo popular en 1978 a raíz de 'Solos en la madrugada'. En ese país protagonizó un título de gran relevancia como 'Un lugar en el mundo' (1992).

Además de su carrera como actor, ha dirigido 'Soldados de plomo' (1983), 'Cara de acelga' (1987), donde también fue el responsable del guión junto a Carlos Pérez Merinero, y 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?' (1992).