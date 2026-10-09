El judío Yuval Abraham dirige 'NAZA': "No hemos vuelto a Israel porque, probablemente, si lo hacemos nos atacarán"

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado por 'Naza' tras la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia, a 11 de septiembre de 2026, en Venecia (Italia) - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta judío israelí Yuval Abraham, que dirige junto a Rachel Szor el documental 'NAZA', ha asegurado que no ha regresado a Israel por las amenazas que han recibido tras el estreno del filme. Incluso el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció una ley para revocarles la nacionalidad.

"Todavía no hemos vuelto a Israel debido a las amenazas que hemos recibido allí y la sensación de que probablemente, si lo hacemos, nos atacarán. Ya lo sabréis pero hubo amenazas por parte del Gobierno israelí, del propio Netanyahu, de privarnos de nuestra ciudadanía", ha asegurado el cineasta y periodista en un encuentro telemático con medios de comunicación españoles.

No obstante, Abraham ha explicado que el Gobierno no le da miedo porque considera que estas amenazas son una manera de intentar conseguir votos, de cara a las próximas elecciones generales el 27 de octubre. Por el contrario, ha precisado que le pone "más nervioso" la opinión pública de los ciudadanos.

"Nos pone más nerviosos hasta qué punto la opinión pública israelí, gran parte de ella, está incitando abiertamente contra nosotros. Y por eso no hemos vuelto. Pero estamos a salvo. Ahora mismo no corremos ningún peligro. Además, tenemos muchas ganas de estrenar la película porque la intensidad de la reacción que ha suscitado demuestra que mucha gente en Israel tiene un poco de miedo", ha añadido.

Por ello, Abraham espera poder volver al país tras las elecciones y explica que nunca ha estado en una situación parecida, en la que la gente reconozca sus caras y les amenacen.

"Pero, independientemente de si puedo volver o no, sé que seguiré siendo periodista y cineasta. Y seguiré escribiendo y trabajando en estos mismos temas; la única duda es si podré hacerlo desde mi casa o si tendré que hacerlo en el extranjero y tendré que vivir en algún otro sitio. No sé dónde. Quizá en España. No, es broma, que vosotros también tenéis elecciones pronto y vamos a ver qué pasa", ha dicho.

El filme está coproducido por el diario británico 'The Guardian' y ha sido grabado de noche en las azoteas de Tel Aviv. Así, narra los crímenes de Israel contra la población palestina tras los atentados de Hamás, a través del testimonio de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes.

"Fue muy difícil encontrar estos testimonios. Difícil porque la mayoría de las personas a las que te diriges te dicen que no, como te puedes imaginar. Además, en Israel soy bastante conocido por mis posturas y mis opiniones políticas, así que ese es otro factor por el que muchos soldados no quieren hablar conmigo. Fue algo que nos llevó meses. Algunas personas no aceptaron de inmediato o solo accedieron a hablar 'off the record'", ha confirmado.

Precisamente, el cineasta considera que Szor y él han podido hacer este documental porque como "judíos israelíes" tienen una serie de "privilegios" en un sistema "que no es justo". Aun así, ha animado a periodistas internacionales a investigar sobre los hechos que ellos narran en 'NAZA'.

"Por supuesto, si los periodistas palestinos --mis colegas palestinos periodistas--, intentaran rodar una película como ésta, Israel los asesinaría o los encarcelaría. De eso no hay duda alguna", ha afirmado.

'NAZA' --palabra usada por el ejercitó israelí para denominar a la cantidad de civiles que esperan matar en cada ataque-- se alzó con el Premio Especial del Jurado en Festival Internacional de Cine de Venecia, lo que ha provocó semanas después que Israel difundiera de manera gratuita un documental que copiaba la estética y el nombre para contar su versión.

"Lo vi y me aburrí. Vi un trozo y lo dejé al cabo de un rato. Tengo que decir que esta reacción es positiva. Quiero decir, no me siento amenazado por ello. El hecho de que sientan la necesidad de empezar a entrevistar a soldados e intentar contrarrestar la película, acabará atrayendo más atención y haciendo que más gente que, de otro modo, no habría oído hablar de ella, se entere de su existencia. Están intentando engañar al público, confundir a la gente de modo que piensan que están viendo 'NAZA', pero en realidad están viendo la versión propagandística que está ahí para adular al ejército israelí", ha apostillado.

UNA PELÍCULA DIRIGIDA HACIA LA IZQUIERDA ISRAELÍ

La película, explica Abraham, busca abrir la conversación sobre el genocidio que Israel está perpetrando, pero también quiere señalar a un sector concreto de la política israelí: a la izquierda.

"Se trata de un grupo que está en contra de Netanyahu, que cree en la separación entre la religión y el Estado. Cree en la democracia, al menos para los israelíes judíos, y en cosas en las que mucha gente en Occidente también creería --en la lucha contra el cambio climático y en los derechos de la comunidad LGBTQ--. Pero en lo que respecta a las políticas del ejército contra los palestinos, sus posturas son, por desgracia, bastante similares a las del Gobierno israelí. Y han desempeñado un papel activo en la guerra de Gaza y en la matanza de palestinos en Gaza", ha precisado.

Por eso, el cineasta ha añadido que 'NAZA' es una llamada de atención para ellos. "Y les pregunta: '¿Cómo pudisteis?, ¿cómo habéis podido participar durante tres años en esta matanza masiva y seguir teniendo esa imagen de vosotros mismos como personas liberales, modernas y de izquierdas?' Esta es una contradicción muy interesante: ¿cómo podéis tener la imagen de ser buenas personas y al mismo tiempo cometéis estos crímenes increíbles?", ha zanjado.

Los dos directores judíos dirigieron en 2024 'No other land' junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal. Este documental sobre la ocupación de Israel en Cisjordania se alzó con el Oscar a Mejor largometraje documental en la 97ª edición de los galardones.