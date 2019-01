Kevin Spacey resucita a Frank Underwood por Navidad: "No creerás todo lo que se ha dicho sin pruebas, ¿verdad?"

Actualizado 26/12/2018 10:37:41 CET

Tras las múltiples denuncias de abusos sexuales interpuestas en su contra desde más de un año, Kevin Spacey ha roto su silencio. En Nochebuena, el actor lanzó una felicitación navideña como Frank Underwood, personaje al que dio vida en las cinco primeras temporadas de House of Cards, defendiéndose de las acusaciones. El mensaje llega poco después de que se abra el proceso judicial de uno de sus presuntos asaltos sexuales.

Las crecientes denuncias por abuso fueron el motivo por el que Netflix despidió al intérprete de la ficción cuando la sexta y última temporada acababa de iniciar su rodaje. El primero en acusar a Spacey de dichos abusos fue el actor Anthony Rapp, que denunció a Spacey por acosarle cuando tenía 14 años.

"Se lo que quieres. Han tratado de separarnos, pero lo que hay entre nosotros es demasiado fuerte, demasiado poderoso". Así arranca el mensaje que Spacey lanzó en Youtube el pasado 24 de diciembre, vestido con un delantal navideño.

"Se lo que quieres: Me quieres de vuelta", continua el actor de American Beauty. "Por supuesto, algunos se han creído todo y han estado conteniendo el aliento esperando a escucharme confesar. Pero, ¿no creerás todo lo que se ha dicho sin tener pruebas? ¿Verdad?".

"No serías capaz de juzgar sin conocer los hechos, ¿verdad?", desafía Spacey para después añadir: "Si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no".

"A pesar de las tonterías, de la hostilidad, de los titulares de prensa, del juicio popular", insiste el actor, "a pesar de todo, a pesar incluso de mi propia muerte me siento muy bien y mi confianza crece cada día". "Ahora que lo pienso, nunca me has visto morir, ¿verdad", subraya.

Spacey finaliza el vídeo asegurando que "muy pronto se conocerá la verdad" y señala que nadie vio morir a Underwood y que las conclusiones precipitadas pueden ser "engañosas".

NUEVAS ACUSACIONES

A pesar de este mensaje la víspera antes de Navidad, en el que defiende su inocencia, la policía de Nantucket acusará a Spacey de un ataque sexual a un joven de 18 años en 2016, según ha informado The Boston Globe. El denunciantes, asaltado por el actor en un bar, es hijo de Heather Unruh, presentador de noticias estadounidense.

Tras el estreno de la sexta y última entrega de House of Cards, protagonizada por Robin Wright como Claire Underwood, la plataforma de pago está barajando varias ideas para sacar aldente spin-off de la ficción política. The Hollywood Reporter aseguró que la nueva serie podría estar centrada en Doug Stamper, el jefe de personal de los Underwood al que da vida Michael Kelly.