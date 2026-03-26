Kira Miró protagoniza 'Solos': "Las redes son un lugar sin ley. Agradezco no haber tenido móvil cuando era adolescente"

La actriz Kira Miró durante la presentación de la película ‘Solos’, en los cines Verdi, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). La película ‘Solos’, dirigida por Guillermo Ríos Bordón, aborda las experiencias vitales de cuatro amigos que se reúnen en u - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Kira Miró se adentra en la "montaña rusa" emocional de 'Solos', la nueva película de Guillermo Ríos, donde cuatro adultos se enfrentan al reto de despojarse de las "máscaras" sociales que les impiden mostrar sus verdaderas emociones, en un contexto marcado por la constante presencia de los teléfonos móviles y el mundo digital.

"Yo agradezco no haber tenido móviles ni redes sociales cuando era adolescente, fue una bendición. No me quiero imaginar si ya cuando eres pequeño hay traumas y bullying, lo que es amplificarlo con las redes sociales, que parecen un lugar sin ley en el que todo vale. Creo que puede hacer mucho daño", ha afirmado la actriz en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Solos' el próximo 10 de abril.

La película, basada en el libro homónimo de Paloma Bravo, está protagonizada también por Carlos Santos, Salva Reina y Elia Galera, quienes han mostrado su preocupación -especialmente por los jóvenes- por las máscaras que imperan en la sociedad y que están disfrazadas de filtros en las redes sociales.

"Sentimos que estamos conectados, pero en el fondo nos sentimos absolutamente aislados, como si no tuviéramos contacto. Esto es un peligro para la identidad de los jóvenes, que tienen muchos síntomas de soledad", ha lamentado Elia Galera. La actriz asegura que lo propio en la adolescencia es estar con amigos, buscando "una identidad" e insiste en lo peligroso de estas sensaciones. "Cuando uno no tiene una identidad, sabemos que alguien puede hacer contigo lo que quiera", ha agregado.

Pese a su discurso, Elia Galera extiende el problema a "toda la sociedad" y ensalza que su profesión no tenga teletrabajo porque así están más presentes y en contacto. "Tenemos muchas carencias en el momento más hiperconectado de la humanidad. Es muy curioso", insiste.

En este sentido, el cineasta Guillermo Ríos denuncia que también los adultos están "enganchados" a la tecnología y lamenta la dificultad para gestionar esa "extrarealidad" que son las redes sociales. "Llega un momento en que el móvil invade tu mundo. Te acuestas con el móvil y te despiertas con él. Es el primer gesto que hacemos. Esto va generando un mundo paralelo que cuesta gestionar y que parece más importante que el real. Y se genera una ansiedad que los adultos difícilmente estamos gestionando y aprendiendo a hacerlo", afirma el director.

Al respecto, se pregunta cómo pueden los menores aprender a manejar esa relación con la tecnología si los adultos no son capaces de hacerlo. "Primero tenemos que reedurcarnos los adultos en el manejos de estas herramientas para saberlas utilizar. Y cuando eso pase, educar a las generaciones que están por debajo", asegura el realizador.

En su opinión, las redes sociales están llegando a los jóvenes en "edades muy tempranas" y cuenta su experiencia personal como padre. "Si unos padres deciden no darle un móvil a sus hijos a los 10 años pareces el raro. Y eso me ha pasado con mis hijos, nos hemos impuesto para que no lo tengan hasta los 15 años, pero luego empieza un debate interno y piensas en los 18 años", ha revelado.

Por último, Carlos Santos coincide en que la sociedad está ante el "momento de mayor soledad" como raza. "Vemos reuniones de seis o siete personas con el móvil en la mano. Estamos conectados con el que no está físicamente. Y si te juntas con esa persona, vas a querer hablar con otra que no está. Es una cosa muy loca", apostilla.

UN PROYECTO "CATÁRTICO" PARA LOS ACTORES

Por su parte, Salva Reina ha defendido que 'Solos' es un "canto a la amistad" en el que cuatro adultos se sumergen en un viaje "catártico" de discusiones, reproches y enfados. "Es un canto a la amistad y a esas conversaciones pendientes", indica.

En el caso de Carlos Santos, el actor considera que 'Solos' refleja la "vida misma" a través de cuatro personas que se van abriendo a medida que avanza una reunión de amigos. "Es el punto fuerte de la película de cara a la identificación de los espectadores con ellos", señala.

El actor, que hace de pareja de Kira Miró, recuerda que sufrió un ataque de ansiedad durante el rodaje y coincide con Salva Reina en destacar la "catarsis" que les ha supuesto este proyecto. "Me guardo un recuerdo muy concreto de este rodaje por el momento vital que estaba pasando. La película escenifica un montón de cosas que nutre nuestro momento actual", ha señalado.