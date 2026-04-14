1077904.1.260.149.20260414171743 Laia Costa se adentra en el 'body horror' con 'La momia de Lee Cronin': "Al inicio no sabía exactamente dónde me metía" - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 17 de abril llega a los cines 'La momia de Lee Cronin', la última y muy libre revisión cinematográfica del clásico del terror. El director y guionista irlandés, responsable de títulos como 'Posesión infernal: El despertar' o 'Bosque maldito', actualiza el mito colocando a una familia rota por la pérdida en el centro de un violento y visceral relato de terror en el que se verán obligados a luchar a brazo partido, literalmente, contra una ancestral maldición egipcia.

"Confieso que al inicio no sabía exactamente dónde me metía, era más como un continente por explorar y ahora estoy muy agradecida de haberme podido meter en esas selvas y ver todo el trabajo que hay detrás", ha reconocido Laia Costa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asegura que pronto se dio cuenta de que "iba a aprender muchísimo" de una producción "tan grande" y en la que "los equipos son tan importantes".

En 'La momia de Lee Cronin' la actriz española interpreta a Larissa, enfermera y madre de una niña desaparecida en Egipto que, ocho años después, es hallada en unas condiciones físicas y mentales absolutamente deplorables. Junto a su esposo, un periodista encarnado por Jack Reynor, Larissa deberá descubrir el terrible secreto que se esconde tras los tortuosos años de cautiverio de la pequeña mientras lucha por mantener con vida a su familia.

Este es el punto de partida argumental del filme de Cronin, del que la actriz ganadora del Goya por 'Cinco lobitos' ensalza su "atrevimiento absoluto" a la hora de actualizar y redefinir la historia del icónico personaje. "Es una versión totalmente libre de Lee Cronin. Es prácticamente como un guion original. A él, que es un experto del terror, le dan carta blanca para reimaginar 'La momia'", ha afirmado Costa.

Lee siempre dice que es como una pesadilla y las pesadillas no tienen lógica", ha afirmado la actriz, que destaca también que la película "tiene unas imágenes brutales". Y es que lejos de el tono de aventura arquelógica de otras aproximaciones recientes, esta nueva 'Momia' cuenta con una buena colección de secuencias tan perturbadoras como espectaculares en las que el director no teme mostrar pasajes de gore intenso mientras, destaca la actriz, coloca la cámara "en lugares totalmente de locura".

JAMES WAN Y JASON BLUM, "LOS GENIOS DEL TERROR CONTEMPORÁNEO"

"Se mete en el terror, se mete en el 'body horror', pero también hay muchísimo thriller, hay muchísima investigación, hay un punto de humor, hay incluso un drama familiar de por medio", ha explicado también Costa, que pone además en valor el hecho de que "los genios actuales del terror contemporáneo", como James Wan, director de sagas como 'Saw' o 'Expediente Warren' y Jason Blum productor de títulos como 'Déjame salir', 'Insidious' o 'Black Phone'.

La actriz ha insistido en que esta nueva versión cinematográfica del clásico "consigue un equilibrio brutal de todos esos elementos" alumbrando "una película muy ambiciosa, donde hay un poco de todo para pasarlo muy bien". Y es que, sostiene Costa, la nueva adaptación de 'La momia' promete "horror desde la diversión, desde lo radical y desde el atreverse".

En este punto, y aunque no se trata ni mucho menos de su primer título internacional, Costa ha destacado que formar parte de esta producción ha sido "una oportunidad increíble" para entrar en el género de terror de la mano de dos nombres tan respetados como Wan y Blum. Además, ha señalado que ha aprendido mucho de un rodaje donde "los equipos son tan importantes" como el de efectos especiales, el de especialistas o el de prostéticos.

"Nunca había rodado con las cámaras con las que rodé, o sea, había unas cámaras que parecían, no sé, artilugios de diseño moderno y entonces me explicaban para qué servían o cómo funcionaban", ha explicado la actriz, que también ha tenido que aprender a moverse, caer y coordinar las escenas.

Y además del reto físico que han supuesto las secuencias de horror y acción, Costa cree que el género de terror "a nivel de interpretación es muy difícil" e incluso asegura que "tiene más exigencia" que una película "hiperrealista", poniendo como ejemplo algunas escenas en las que no veía nada de lo que luego se mostraría en pantalla.

"Te das cuenta de que hay un trabajo brutal de la gente de sonido, por ejemplo. Estoy muy emocionada de que se estrene en IMAX también porque a nivel de sonido es toda una experiencia esta película", ha señalado la interprete, que finalmente destaca que fue "muy inspirador" ver "el amor con el que se ha hecho la película desde el equipo".