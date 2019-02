Liam Neeson aclara sus polémicas declaraciones: "No soy racista"

Actualizado 05/02/2019 17:53:00 CET

MADRID, 5 Feb. (EDIZIONES) -

Tras de sus polémicas declaraciones, en las que confesó que hace años cogió una porra y salió a la calle para buscar a un "negro cabrón" y matarlo después de que una amiga suya fue violada por un hombre de color, Liam Neeson ha salido a de nuevo a la palestra para aclarar sus palabras. Tras pedir disculpas de nuevo por su reacción, el actor irlandés ha querido dejar bien claro que no es "racista".

Neeson ha acudido este martes al programa 'Good Morning America' para matizar las declaraciones hechas al diario británico The Independent de lo que vivió 40 años atrás. El actor volvió a pedir perdón y aseguró que ni entonces ni ahora sintió odio por la gente de razas o etnias distintas. "No soy racista", afirmó.

"Nunca sentí esto antes, el primer impulso que tuve fue el de querer atacar a alguien", le comentó a Robin Roberts, presentador del programa del canal estadounidense ABC. "Le pregunté [a su amiga víctima de la violación] si conocía a su agresor y dijo que no, solo sabía que era un hombre de raza negra", insistó el actor de 'La misión' y 'La lista de Schindler'.

"Después de que me lo contase, salí algunas noches y fui, deliberadamente, a las áreas donde hay mayor población negra de la ciudad, buscando que me atacasen para desatar toda la violencia que tenía en mi interior. Vagué por las calles cuatro o cinco veces. Me sorprendió, realmente, ese impulso primario que tuve", dijo.

El actor siguió detallándole a Roberts lo mal que se sintió al tener tanto odio dentro de él. "Me desconcertó y me hizo daño. Busqué ayuda, fui a hablar con un sacerdote. Tuve dos muy buenos amigos con los que pude conversar y, lo crear o no, conseguí tener la energía suficiente para deshacerme de ello", reveló.

La presentadora de 'Good Morning America', afroamericana, le explicó al actor que, lo que realmente le molestó a la gente cuando leyó sus declaraciones, fue que le preguntase a su amiga por el color de la piel de su agresor y no por otros atributos como su altura o su peso. Neeson comentó que "también" le hizo "todas esas preguntas", algo que no reveló en su entrevista con The Independent. "Le hice preguntas sobre todo, incluida su raza", declaró.

El protagonista de la saga 'Venganza' también declaró que hubiese tenido la misma reacción si el violador de su amiga hubiera sido de raza blanca. "Si hubiese sido irlandés, escocés, británico o lituano hubiera tenido el mismo efecto. Estaba tratando de defender el honor de mi querida amiga de una forma terrible y primitiva. Me considero un hombre bastante inteligente y por eso me desconcertó mi reacción cuando me di cuenta de que tenía esos sentimientos horribles. Afortunadamente, no llegó a haber violencia", detalló.

Cuando Roberts le explicó que entendía la situación, pero que también comprendía el dolor que hubiera podido causar a un hombre negro inocente y que sus comentarios hayan provocado cierta indignación en la comunidad negra. Algo en lo que estuvo de acuerdo el actor. "Absolutamente, la venganza provoca más venganza y la intolerancia y el fanatismo causan más intolerancia y fanatismo", declaró.