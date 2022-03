Luis Tosar, conspiraciones al sol con María Botto en este clip en primicia de Código Emperador

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Este viernes llega a los cines 'Código Emperador' el thriller dirigido por Jorge Coira, responsable de la aclamada serie 'Hierro', y protagonizado por el tres veces ganador del Goya Luis Tosar.

Con guion de Jorge Guerricaechevarría, la trama de 'Código Emperador' destapa la cara más oculta y los oscuros secretos de las élites políticas y sociales de España siguiendo los pasos de Juan, el protagonista encarnado por Tosar que interpreta en esta ocasión a un agente de la unidad de inteligencia que atraviesa un "proceso de crisis personal, ideológica y profesional".

Y precisamente eso, que no se atreva a 'tirar de la manta' es lo que le recrimina una periodista con la que colabora en este clip en primicia para Europa Press.

"'Vamos a limpiar de basura este país Charo, ahora con los digitales ya no hay política de empresa que valga para tapar la corrupción, anímate a dar el salto'. Pues aquí estoy, he saltado y sigo en el aire esperando a que te decidas a darme algo serio, algo bueno", le recrimina el personaje de Botto, una periodista que tiene en Juan, el personaje de Tosar, una fuente privilegiada de información... pero que últimamente parece haberse secado.

"¿Alguna vez te he pasado algo que no fuera cierto?", responde Tosar. "Me usas para joder a quien toca en cada momento", replica Charo, consciente de que, como suele pasar, tras las filtraciones de Juan se esconden poderosos intereses.

La sinopsis oficial del filme, que inaugurará la 25º edición del Festival de Málaga, que se celebrará del 18 al 27 de marzo, es la siguiente: "Juan trabaja para los servicios secretos; con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez mas compleja. En paralelo, Juan realiza otros trabajos 'no oficiales' para proteger los intereses de las élites más poderosas del país, que ahora han puesto sus ojos en Ángel Gonzalez, un político aparentemente anodino cuyos trapos sucios deberá buscar o 'inventar' con la ayuda de Marta, la hija de un reconocido actor".

Junto a Luis Tosar y María Botto, completan el reparto de 'Codigo Emperador' Alexandra Masangkay ('El Hoyo'), Georgina Amorós ('Élite'), Laura Domínguez ('La catedral del mar'), Miguel Rellán ('Vergüenza'), Arón Piper ('El desorden que dejas'), Denís Gómez ('El vecino'), Fran Lareu ('Tres') y Santi Prego ('Mientras dure la guerra'), entre otros.