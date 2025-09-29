Luis Zahera condena el "genocidio" en Gaza: "Lo que está ocurriendo es la Baja Edad Media, es una barbaridad"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Luis Zahera, que este viernes estrena en Netflix 'Animal', la serie de comedia que protagoniza junto a Lucía Caraballo, ha denunciado la situación que desde hace casi dos años se vive en Gaza que ha calificado como "genocidio" y una barbaridad" propia de la Edad Media. Además, el ganador de dos premios Goya ha hecho un llamamiento a "la clase política" para que actúe con urgencia y "solucione un problema que lleva millones de años enquistado".

"Lo que está ocurriendo es de la Edad Media-Baja, es una barbaridad. Y no, no es una guerra", ha afirmado Zahera en una entrevista concedida a Europa Press en la que, aunque "moleste", ha calificado de "genocidio" lo que está sufriendo el pueblo palestino. El actor de 'As Bestas' y 'El reino' ha destacado también el papel del mundo de la cultura a la hora de dar visibilidad a la masacre y poner así "su granito de arena".

"Los artistas siempre han sido muy responsables de romper el silencio y de usar todos los micrófonos y altavoces que tengan para intentar dar visilibidad", apostilla Caraballo que espera se escuchen los repetidos "llamados de ayuda humanitaria" tan urgente en la franja de Gaza.

"Todos los apoyos pues, ostras, son necesarios porque es una cosa absolutamente medieval", insiste Zahera que demanda más acciones "de la clase política "que para eso están". "Es un problema político que lleva allí enquistado millones de años y no sé... ves esas barbaridades que se están viendo y ojalá políticamente se tome una solución que sea la adecuada", concluye.

Rodada íntegramente en Galicia y compuesta por nueve capítulos, 'Animal' es una serie la serie creada por Víctor García León ('Selfie', 'Los europeos') que sigue las andanzas de Antón (Zahera), un veterinario rural que, ante la crisis del campo y el cierre de muchas explotaciones ganaderas, se ve obligado a aceptar un trabajo en la "tienda boutique" de mascotas que regenta su sobrina Uxía (Caraballo) en la ciudad.