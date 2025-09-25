Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso hablan de héroes y villanos en el Hall M de SDCC: "La gente los quiere entender"

MÁLAGA, 25 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso han estrenado el 'Hall M' de la San Diego Cómic-Con Málaga hablando de héroes, villanos y de por qué los antihéroes que se han vuelto tan populares en la ficción en los últimos tiempos en 'Walking the line', el primer panel del mayor auditorio de la convención, con capacidad para 3.000 personas.

"Creo que la gente quiere entender el proceso mental de cada uno de los personajes que ve. No importante que sean los buenos o los malos, hay humanidad en ellos. Siempre que he tenido papeles de héroe o villano o algo entre medias he buscado la humanidad de ese personaje. Quiero que el público pueda ponerse en mi lugar y racionalizar las decisiones que toma, ya sean buenas o malas", ha explicado Luke Evans.

Evans, Paul y Alonso llevan apareciendo en las pantallas grandes y pequeñas desde hace décadas con papeles que van desde los grandes héroes --como Bardo, el personaje de Luke Evans en la trilogía de 'El Hobbit'-- hasta los grandes villanos --como Berlín, el megalomaniaco líder de la banda que Alonso interpreta en 'La Casa de Papel', pero siempre llenos de matices --como sucedía con Jesse Pickman, al que Aaron Paul dio vida en 'Breaking Bad'.

En este contexto, los tres intérpretes han buscado sentido a la popularidad de los antihéroes en la actualidad. Para Paul, "hay algo en lo que respecta a apoyar a los antihéroes, a alguien complejo". "Mi primera experiencia en televisión con un antihéroe sería Tony Soprano", ha confesado.

Alonso ha dado la perspectiva española y ha explicado que cuando uno hacía una serie de televisión en los años 90 estaba "muy claro" quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Sin embargo, desde entonces ha habido una "revolución narrativa total". "Ahora mismo es mucho más fácil encontrarse personajes que hace 30 años hubiesen sido como absolutamente demonizados o ninguneados", ha explicado.

Si bien incide mucho en que el personaje de Berlín "es un impresentable", ha reconocido que constituye "una alfombra mágica para que la gente se permita sentir cosas que habitualmente se prohíbe". En este sentido, ha celebrado causar "dudas" en la audiencia y que se genere "esa cosa tan perversa o maravillosa que pasa en la ficción, que empatizas con algo que nunca dejarías entrar en tu casa".

La San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo 'friki' provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.