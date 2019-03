Lupita Nyong'o: 'Nosotros' es la historia de la típica familia joven estadounidense que vive "la peor de las pesadillas"

Cargando el vídeo....

Este viernes 22 de marzo llega a los cines españoles Nosotros, la nueva película de Jordan Peele, ganador de un Oscar al mejor guión original por la aclamada Déjame Salir. El cineasta regresa con otra sorprendente, inquietante y retorcida historia de terror psicológico protagonizada en este caso por la oscarizada Lupita Nyong'o.

La actriz de 12 años de esclavitud y Black Panther encarna a Adelaide Wilson, una mujer atormentada por un inexplicable trauma de su infancia y que es la madre de "la típica familia joven estadounidense". Junto con su esposo Gabe (Winston Duke), y sus dos hijos (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex) se disponen a pasar unos días en su casa de verano pero nada más llegar allí "ella tiene el presentimiento de que va a pasar algo".

"Cuatro sombrías siluetas aparecen en la entrada de su casa y a partir de ahí se desata la peor de las pesadillas", adelanta Nyong'o que, esta entrevista en primicia para los lectores de Europa Press, adelanta algunas de las claves del filme de Jordan Peele. Un director con el que, asegura, ha "disfrutado mucho" gracias a su carácter "amable y compasivo". Algo que, confiesa, la sorprendió "teniendo en cuenta lo retorcido que es su trabajo como director de cine de terror".

"Siempre me he preguntado si pasaría miedo rodando una película de este género, y cómo se rueda el terror. Cuando ves una película de terror reaccionas involuntariamente, estás tensa. Y es cierto que exige una gran resistencia, porque es agotador mantener la tensión, pero al final es como cualquier otro papel", apunta la actriz que recuerda como puso en marcha ciertos mecanismos o "juegos" para mantener el nivel y "no dejar de producir adrenalina durante horas".

Con guión de Jordan Peele, completan el reparto de Nosotros Elisabeth Moss (El cuento de la criada), Tim Heidecker (Ant-Man y la Avispa) o Anna Diop (Titans). La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o) es una mujer que vuelve al hogar de su infancia en la costa de California junto a su marido, Gabe (Winston Duke), y sus dos hijos (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex) para una idílica escapada veraniega.

Traumatizada por un inexplicable suceso sin resolver de su pasado e instigada por una serie de extrañas coincidencias, Adelaide se ve inducida a un estado de paranoia y alerta total, cada vez más convencida de que algo malo va a ocurrirle a su familia.

Después de un tenso día en la playa con sus amigos los Tyler (la ganadora de un Emmy Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide y su familia vuelven a la casa donde están pasando las vacaciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie delante de la vivienda".