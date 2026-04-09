Mabel Lozano y Carles Bover, entre los finalistas de la 10ª edición de los Premios Fugaz

Archivo - Mabel Lozano llega a la gala de apertura del Festival de San Sebastián 2021 en el Kursaal, a 17 de septiembre de 2021, San Sebastián, País Vasco, (España). Desde hoy y hasta el próximo sábado 25 de septiembre San Sebastián se viste de gala para - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Mabel Lozano y el director Carles Bover figuran entre los finalistas de la 10ª edición de los Premios Fugaz, que han dado a conocer este jueves una 'shortlist' de 60 cortometrajes -40 de ficción, 10 documentales y 10 de animación- que optarán a convertirse en nominados.

La lectura pública de la 'shortlist' ha tenido lugar en el Auditorio de la Casa del Reloj de Arganzuela en Madrid, y ha contado con la participación de diversos miembros del comité. Al finalizar la lectura se ha proyectado 'Una cabeza en la pared', cortometraje ganador de la pasada edición.

La gala de la 10ª edición se celebrará el próximo 22 de junio en la Sala 25 de Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con capacidad para 1.000 asistentes. En línea con la anterior edición, el palmarés reconocerá el trabajo del cortometraje español en un total de 21 categorías. Además, con motivo de este décimo aniversario, los Fugaz han estrenado una nueva identidad visual conmemorativa, cuyo primer elemento es el cartel oficial.

Entre los finalistas destacan nombres propios como los de Mabel Lozano y su documental 'Abril, hoy no es invierno' o 'El ressò de la mirada', de Carles Bover. En esta categoría documental también aspiran a la nominación 'Estigma', de Pilar García Elegido; 'La fuerza del silencio', de Samuel Vela; 'Luz', de Aner Etxebarria; 'Memento fabulam', de Candela Núñez Gutiérrez; 'Mortal y Rosa El Cortometraje', de Sonia Tercero Ramiro; 'No Oblidem', de Carlos López Rey; 'Sin miedo ni culpa', de Rocío Sánchez; y 'Vencejos', de Manu Arzá y Álvar Alonso.

En la categoría de Animación, los finalistas son 'Baile con la Muerte', de Carlota Massó; 'Con café (Cuentos con la C)', de María Manero Muro; 'El aspirante', de Sam Orti; 'El Cuerpo de Cristo', de Bea Lema; 'El Fantasma de la Quinta', de James A. Castillo; 'El mismo', de Virginia Curia; 'Ma-ma', de Isabel María Monge Guerrero; 'One-Way Cycle', de Alicia Núñez Puerto; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; y 'Pobre Marciano', de Álex Rey.

En la categoría de ficción -la más numerosa- un total de 40 títulos aspiran a ser nominados, como por ejemplo '21 de octubre', de Joel Cánovas; '¡Por las tetas de Lucía!', de Paloma Mozo y Anna Carbonell; '¿Tienes un minuto?', de Yago Casariego; 'Abril', de Alexandra Iglesias; 'Afasia', de Álex Marín; 'Aigua salina', de Ivet Moreno y Abraham Delgado.

Asimismo, figuran en esta sección 'Amarraditos', de Arturo Mombiedro Lozano; 'Antón', de Mikel González Beorlegui; 'Buitres', de Santi Alvarado; 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira; 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara; 'Discordia', de Álvaro Amate; 'El color gris', de Marina Velázquez Benítez; 'El Revisor', de Jandro; 'Epifanía', de Chiqui Carabante; 'Faustino', de Germán Mairen; 'Ginoide', de Celia Galán; 'Homing', de Hansel Rodrigues y Elizabeth Atherton.

La lista prosigue con 'I walked through the wall', de Pablo Larcuen; 'In Memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo; 'Insondable', de Pablo Guirado; 'La Línea Roja', de LSDavid (David Labajos Sáez); 'La última canción', de María Lorente-Becerra; 'Lo que no se ve', de María Algora y Mikel Bustamante; 'M.A.T. (Molt alta tensió)', de Joan Alamar; 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho; 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo Nova; 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe; 'Ser un hombre', de Lucas Parra; 'Sí se enteran', de Beltrán Peralba; 'Te dejo el mar', de Alfredo Andreu Ríos; 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana; 'The one minute problem', de Nicolás Delgado de la Cámara; 'Tiempo y Perdón', de Teresa Trasancos; 'Tú no', de Marta Albert González; 'Último superviviente a bordo', de Jorge Blas Borroy; 'Un buen Salvaje', de Joan Vives; 'Una vocal', de Polo Menárguez; y 'Videoclub 2021', de Guillermo Polo.

A partir de ahora, todos los cortometrajes que integran la 'shortlist' pasarán a ser evaluados por la Comisión CortoEspaña, formada por más de 1.800 profesionales, que decidirá en dos rondas de votación primero los nominados y, posteriormente, los ganadores de los premios.

GRAN PRESENCIA FEMENINA

En esta 'shortlist' destaca la fuerte presencia de mujeres en la dirección, con participación femenina en 25 de los 60 trabajos finalistas, lo que equivale al 41,7 por ciento de la selección. El dato resulta especialmente llamativo en animación, donde siete de los diez títulos seleccionados están dirigidos por mujeres, mientras que en documental se alcanza una paridad total.

La selección refleja además una realidad lingüística bastante más plural de lo que suele sugerir el tópico. Junto al peso mayoritario del castellano, diez cortometrajes incorporan lenguas cooficiales, sobre todo catalán y gallego, y nueve títulos son multilingües. A ello se suman tres piezas de animación sin diálogos, una combinación que dibuja una shortlist abierta a distintos registros expresivos y a una representación más diversa del panorama audiovisual español.

En lo temático, la lista de finalistas apunta con claridad hacia una preocupación compartida por la enfermedad, la fragilidad y la vejez. Más de un tercio de los trabajos seleccionados aborda cuestiones relacionadas con la discapacidad, la salud o la tercera edad, un bloque especialmente numeroso que convive con otra línea igualmente visible de cortometrajes centrados en lo político, lo social, lo intercultural o lo migratorio, así como en la memoria histórica y los conflictos bélicos.