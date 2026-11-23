La película está dirigida por Marc Romero y protagonizada por Macarena Gómez, Emma Suárez, Roberto Álamo, Bore Buika, Ciro Miró, Erik Rodríguez, Álex Sorian y Álex Ubago. - BAMBALINA PRENSA

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Macarena Gómez ha defendido las subvenciones públicas al cine y ha reclamado que su concesión no esté condicionada por el signo político del Gobierno ni por la ideología de las películas, simplemente que se basen en apoyar "las buenas historias que hablen de la riqueza cultural de España".

"Con las subvenciones siempre pasa que si está la derecha, el que es de izquierdas dirá que la subvención va para una película con ideología de derechas, y al revés. Lo que hay que tratar es de no ser partidista con las subvenciones, de apoyar una buena historia independientemente de quién la cuente y que también hablen de la riqueza cultural de nuestro país", ha señalado la actriz en una entrevista con Europa Press, junto al director Marc Romero con motivo de la película 'Hora y veinte', que se estrenará en cines el próximo 27 de noviembre.

Macarena Gómez ha defendido que las ayudas públicas son necesarias para sostener la industria cinematográfica, al igual que ocurre con otros sectores, y ha pedido que se tenga en cuenta la diversidad de géneros y propuestas a la hora de repartirlas. "También hay que subvencionar historias de terror y comedias, que parece que solo se subvenciona cine social", ha reclamado.

La intérprete ha explicado que está "muy a favor" de las subvenciones y ha comparado su función con las ayudas que reciben otras actividades económicas. "Igual que se subvenciona a muchísimas otras áreas, estoy totalmente a favor de las subvenciones", ha afirmado. En este sentido, ha destacado el impacto económico que genera cada producción audiovisual, tanto por los puestos de trabajo directos como por la actividad que moviliza en otros sectores.

"Cuando se rueda una película hay que tener en cuenta la cantidad de puestos de trabajo que genera el rodaje, es que pueden participar 200 personas. Es una industria que mueve dinero y eso es algo importantísimo y que creo que la gente tiene que tener en cuenta", ha apuntado.

Gómez también ha defendido la posibilidad de extender a todas las comunidades autónomas los incentivos fiscales que actualmente, según ha indicado, cuentan con condiciones especialmente favorables en Navarra, País Vasco y Canarias. La actriz ha explicado que está intentando trabajar para alcanzar un modelo que permita aplicar esas ventajas en todo el territorio nacional, de modo que los rodajes puedan desarrollarse en distintas regiones con condiciones similares.

"A mí me encantaría poder llegar a un acuerdo donde ese privilegio fiscal de los incentivos se puede llevar a cabo en todas las comunidades autónomas", ha señalado la actriz.

Por su parte, el cineasta Marc Romero ha coincidido en la necesidad de proteger el cine español y ha reclamado a los responsables políticos que entiendan la cultura como un bien que también genera actividad económica. "Hay que pedir a los políticos que crean en que la cultura es un bien. Es un bien para ellos", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que las ayudas permitan levantar proyectos de distinta naturaleza y ha comparado el apoyo al cine con las subvenciones que reciben otros sectores, como la agricultura. "La gente del cine merece lo mismo porque hay una alta tasa de paro y hay compañeros intentando levantar proyectos que son muy interesantes y que deberían tener la oportunidad de poder contar sus historias", ha afirmado.

En esta línea, Romero ha abogado por ampliar el abanico de películas que reciben apoyo y ha defendido que las distintas propuestas no tienen por qué competir entre sí. "Hay un público que quiere ver unas historias y otro público que quiere ver otras y no creo que deba estar reñido. Creo que pueden estar todos", ha apuntado. También ha reivindicado la libertad de creación. "Bajo la libertad, uno cuenta la historia que le da la gana", ha agregado.

El cineasta ha insistido en que las producciones españolas contribuyen a proyectar la cultura y el patrimonio del país en el extranjero, más allá de sus resultados en taquilla. En su opinión, las películas pueden alcanzar una difusión internacional a través de las plataformas y llegar a numerosos países, por lo que ha pedido que se valore su capacidad para representar a España.

LA REINSERCIÓN Y LOS PREJUICIOS SOCIALES

En 'Hora y veinte', Macarena Gómez interpreta a Manuela, una madre que se enfrenta a la desaparición de su hijo y cuyo comportamiento, marcado por un pasado delictivo, no despierta inicialmente la empatía de quienes la rodean. La actriz ha reconocido que pocas veces le habían ofrecido un personaje femenino "tan frío, tan poco empático, distante, hostil y poco afectivo", y ha explicado que la construcción del papel también ha pasado por alejarse de algunos de sus registros habituales.

"Yo no soy afectiva, yo tampoco caigo bien", ha bromeado. No obstante, ha señalado que la personalidad de Manuela estaba definida en el propio texto y que su experiencia como madre le permitió acercarse a la desesperación que provoca perder de vista a un hijo. La intérprete ha contado que vivió una situación similar cuando, durante unas Navidades, su hijo se perdió en una zona residencial, aunque finalmente pudo encontrarlo.

El pasado de Manuela también lleva a la película a plantear la posibilidad de la reinserción. Sobre esta cuestión, Gómez ha reconocido que nunca ha conocido personalmente a alguien que haya conseguido reinsertarse, pero ha advertido de las dificultades que supone regresar a la sociedad después de haber pasado por prisión.

"Yo creo que debe ser muy difícil ser aceptada cuando te reinsertas porque la gente prejuzga mucho, la gente no se olvida, la gente es rencorosa, la gente no perdona. Hay una realidad también tremenda: que tu pasado está en Google. Cualquier cosa que digas o hagas va a quedar", ha reflexionado. A su juicio, "la sociedad no está preparada para perdonarte".

Por su parte, Romero, sí se ha mostrado a favor de la reinserción, aunque ha reconocido que su postura tiene límites ante determinados delitos.Romero, por su parte, sí se ha mostrado partidario de la reinserción, aunque ha reconocido que su postura tiene límites ante determinados delitos, como el de Marta del Castillo que ha puesto de ejemplo.

"Hay psicólogos y un montón de gente trabajando con presos que tienen una serie de delitos, que estudian en la cárcel, que hacen cosas y que salen con una formación y que se pueden reinsertar. En eso sí que creo", ha explicado. "Queremos que trabajen, que tengan la oportunidad y que nadie los señale", ha añadido.