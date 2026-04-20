1079776.1.260.149.20260420152050 Maggie Civantos: "Con todo lo que está pasando hoy es necesario mirar al pasado para dar con la forma de evitar errores" - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 24 de abril llega a los cines 'Kraken: El libro negro de las horas', thriller dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas y protagonizado por Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Martín Urrutia y Aitziber Luma. Basada en la novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi, la película se articula en torno a la búsqueda de una codiciada joya bibliográfica que desata "un mundo de violencia y de tensión" que su equipo considera reconocible en la actualidad.

"Mirar al pasado me parece necesario. Entender el pasado nos hace comprender el presente y dar con una forma de evitar errores. A veces olvidamos de dónde venimos y es fundamental para entender por qué estamos haciendo cosas hoy en día", asegura Maggie Civantos en una entrevista concedida a Europa Press, donde subraya que el filme plantea esa idea con una investigación en la que los secretos del pasado irrumpen en los conflictos del presente.

Martin Urrutia, que interpreta a Gael en su juventud, sostiene que 'Kraken: El libro negro de las horas' conecta de forma directa con la actualidad porque "es una trama fuerte de emociones y con mucha carga emocional". "Muestra situaciones de maltrato, problemas psicológicos y dificultades que, aunque coincidan con otro tiempo, encajan bien con el presente", señala el actor de 'Mariliendre' y finalista de Operación Triunfo 2023. "Esta película puede hacerte sentir comprendido", añade Aitziber Luma, que encarna a Ítaca joven.

"Desgraciadamente este mundo de violencia y de tensión lo vemos a diario en los informativos", apunta Manuel Sanabria sobre cómo el universo de 'Kraken', atravesado por la codicia y la rivalidad, remite a pulsiones reconocibles en la realidad. En esa misma línea, Urrutia observa que el filme refleja que "por cualquier objeto o por cualquier elemento siempre va a haber disputa y las personas van a luchar y van a competir".

A pesar de esta conexión con conflictos reales del presente, Civantos también reivindica el cine como vía de evasión. "Hoy en día, con todo lo que está pasando, volver a la cultura como fuente de evasión, en el sentido de buscar en la imaginación y recuperar la esperanza en el mundo, me parece necesario", afirma la actriz de 'Vis a vis' y 'Las chicas del cable', que en este proyecto encarna a Esti, la compañera de Kraken en la investigación.

Urritia coincide con Civantos e indica que "despejar la mente es un respiro de la vida", por lo que anima a "encontrar momentos, fuera del cine también, de poder evadirse y descomprimir". "Estamos generalmente muy centrados en los problemas, en lo personal, y, de repente, cuando estás viendo otra realidad, otra historia, te olvidas un poco de tu propia lucha interna", amplía Luma.

BIBLIOFILIA

"Hemos visto cientos de películas de robos de cuadros y joyas, pero el mundo de la bibliofilia se ha tratado muy poco en el cine", expresa Sanabria sobre una trama que gira en torno a un libro de valor extraordinario y cuya búsqueda desencadena el conflicto central de la película. "A mí me parece precioso e incluso muy romántico el hecho de que en este caso por lo que todo el mundo se mata sea un libro", desvela Alejo Sauras, que protagoniza la cinta como Kraken.

Para Joaquín Llamas, la apuesta por la bibliofilia no se trata solo de un atractivo narrativo, sino de una cuestión que "afecta directamente a la condición humana". "La necesidad de poseer algo único, bello y que tiene un valor incalculable levanta pasiones altas y bajas", afirma el director, que considera esta afición desafía "a una actualidad donde lo digital y lo efímero triunfa hoy y mañana ya no". "La bibliofilia simboliza lo opuesto, es algo que cada vez vale más, y creo que eso se está perdiendo", concluye el cineasta.