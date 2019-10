Maribel Verdú estrena 'El asesino de los caprichos': "La gente no quiere ver de protagonista a alguien de 50 o 60 años"

Publicado 15/10/2019 18:03:54 CET

Maribel Verdú protagoniza junto a Aura Garrido 'El asesino de los caprichos', un thriller dirigido por Gerardo Herrero en el que dan vida a una pareja de policías que rompe el cliché de detectives masculinos en el cine español.

"La gente no quiere ver de protagonista a alguien de 50 o 60 años", ha lamentado Verdú este martes durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de esta película este viernes 18 de octubre, en referencia a la desaparición de la actrices a medida que pasan los años.

'El asesino de los caprichos' aborda los crímenes que tienen lugar en un barrio de clase alta y que tienen algo en común: sus víctimas coleccionan grabados de Goya. Las inspectoras Carmen Cobos y Eva González iniciarán la investigación en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de arte es habitual, y tendrán que descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los Caprichos de Goya.

Verdú cree que es "cruel" y "real" la ausencia de actrices maduras y, aunque reconoce que no le falta "trabajo" y que no le paran de llegar proyectos, afirma que hay "tres" mujeres de su edad que siguen haciendo papeles protagonistas. "Soy consciente del día en el que haré la secundaria", ha dicho la actriz, quien defiende no obstante que una persona de 30 años no puede entrevistar a una jueza o a una comisaria de policía para parecer "creíble".

El guion de 'El asesino de los caprichos' llegó a las manos de Verdú hace cuatro años, "antes del Me Too", un movimiento al que, según ha confesado, se ha agarrado y con el que se siente "más protegida y segura". "Antes no me sentía igual de protegida que ahora", ha resaltado.

Desde entonces han cambiado varias cosas, entre las que celebra que ahora se dan más puntos a los proyectos dirigidos o escritos por mujeres, mientras que "antes era al revés".

NUEVOS REFERENTES FEMENINOS

Su compañera de reparto, Aura Garrido, celebra la pareja protagonista que forma junto a Verdú y está convencida de que "algún día entrará en la normalidad", aunque no se le ocurren películas o series con dos mujeres como pareja principal en películas de policías.

Garrido ha señalado que se nota mucho que el guion está escrito por un mujer --Ángela Armero-- porque "hay puntos de vista y vivencias" propios del universo femenino "que están ahí" y a los que el público no está acostumbrado "porque los guiones no están escritos por mujeres".

Gerardo Herrero, director de 'La playa de loa ahogados', vuelve al thriller con 'El asesino de los caprichos', una historia "diferente" que le atrajo por la posibilidad de convertir en una mujer un personaje que "habitualmente hacen los hombres". "Estamos acostumbrados a un personaje que bebe, que fuma, con mal talante y que es un borde, y en este caso era el que apuntaba esta policía", ha dicho.

Según ha explicado, tanto el personaje al que da vida Verdú como el papel de Garrido son dos personajes con "entidad" y que a su vez contrastan entre sí. Por un lado, el de Carmen (Verdú), una policía equivocada en sus relaciones personajes y obsesionada con su profesión y, por otro, Eva (Garrido), una policía recién llegada con una vida familiar.