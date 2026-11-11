Mark Ruffalo: "Este giro hacia la derecha busca privar de derechos y convertir a la gente en chivos expiatorios" - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 13 de noviembre llega a Apple TV 'Siendo Heumann', película basada en las protestas que en 1977 impulsaron la primera legislación contra la discriminación hacia personas con discapacidad en Estados Unidos. Ruth Madeley y Mark Ruffalo protagonizan la cinta, dirigida por Siân Heder, quien señala que el Gobierno de Trump está llevando a cabo "una campaña activa" para volver atrás en términos de derechos.

"Sin duda están recortando los derechos de las personas más marginadas", coincide Ruffalo en una entrevista concedida a Europa Press. "Este giro hacia la derecha que se está produciendo va a por los derechos civiles y tiene como objetivo privar de derechos y convertir a la gente en chivos expiatorios", continúa el actor cuatro veces nominado al Oscar.

Ruffalo afirma que esto se debe a que "en realidad no tienen ninguna respuesta para los problemas que hay que resolver" y señala la existencia a nivel mundial de "una brecha de riqueza que no deja de crecer". "Las personas marginadas son las que más están sufriendo, pero también a las que se culpa de los males de una clase multimillonaria que se ha descontrolado por completo y que carece de ideas sobre cómo se supone que debemos gobernar y ayudar a la gente", sentencia el interprete que da vida a Hulk en el Universo Marvel.

En 'Siendo Heumann', Ruffalo da vida a Joseph Califano, quien inicialmente se negó a firmar la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohibía la discriminación a personas con discapacidad en instituciones que recibieran fondos públicos, como centros educativos o lugares de trabajo. Con Judy Heumann -interpretada por Madeley en la película- como cabeza de la protesta, más de un centenar de personas con discapacidad protagonizaron una sentada para exigir su implementación, que aún hoy continúa siendo la ocupación más larga de un edificio federal estadounidense.

UNA VUELTA ATRÁS EN DERECHOS "A GRAN VELOCIDAD"

"Ahora mismo hay una campaña activa por parte de este Gobierno para recortar los derechos de las personas con discapacidad", afirma Siân Heder, explicando que la Administración Trump también está reduciendo los fondos que recibe Medicaid, programa que financia seguros de salud para personas con bajos recursos.

"Buena parte de ese progreso se está revirtiendo a gran velocidad, y además nos hemos dado cuenta de que el mundo sigue sin ser accesible. A Ruth todavía le cuesta subir a un avión", señala la directora de 'CODA', filme que en 2022 se alzó con tres premios Oscar, incluyendo mejor película. "Todavía queda un largo camino por recorrer", apostilla Madeley, actriz en cintas como 'Joy' o 'Don't Take My Baby'.

"Creo que nos encontramos en un momento en el que mucha gente se siente impotente y privada de derechos, y la acción colectiva y la comunidad son más importantes que nunca", sostiene Heder. "Estamos viendo cómo muchos jóvenes se dan cuenta de que no tienes voz a menos que consigas que la gente te preste atención", explica, apuntando que la película "resulta muy oportuna dado el momento que estamos viviendo".