Martínez-Lázaro dirige Miamor perdido: "Micromachismo no es dejar pasar a una chica por delante de una puerta"

Miamor perdido es la nueva comedia romántica de Emilio Martínez Lázaro, aunque sus protagonistas, Michelle Jenner (Olivia) y Dani Rovira (Mario) "no son nada románticos" según ha explicado el director en una entrevista con Europa Press en la que ha detallado que el film trata temas como los micromachismos y las relaciones en la actualidad.

"En la película se habla de micromachismos pero de una manera un poco tonta hasta que Olivia llama a Mario micromachista y él le dice que es macrogilipollas. Micromachismo son las pequeñas actitudes machistas, son cosas criticables, algunas, porque luego también se considera micromachista si dejas pasar a una chica por delante de una puerta. Todo el mundo deja pasar a todo el mundo por delante de una puerta porque es lo que nos han enseñado desde pequeños", ha indicado Martínez Lázaro.

En este sentido, el director ha subrayado el papel de las redes sociales en la "entronización de lo políticamente correcto" y por el contrario de "los radicales brutales". "Hay dos grupos en las redes sociales: uno que cuando te sales de lo políticamente correcto, por ejemplo si aquí hablamos del #METOO, te pueden ponen a parir y es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado; y otro grupo terriblemente peligroso que son los que se dedican a decir las barbaridades más grandes a ver si ofenden a la mayor parte de gente posible", ha añadido.

En este punto ha coincidido el actor Dani Rovira, que considera que "el problema está en el límite de la ofensa y no en dónde están los limites de un chiste o de dejarle pasar a ella antes en una habitación". "Los límites que los ponga cada uno. Si te molesta algo es normal que te molesten cosas pero no hagas de eso una campaña nacional. Cada uno tiene que gestionarse también", ha explicado.

Además, para el actor, visibilizar los micromachismos en el cine "es tan importante como visibilizar el amor o el paro". "El cine no deja de ser un escaparate donde cada director le da importancia a lo que él quiere", ha añadido.

'Miamor perdido' cuenta la historia de Mario y Olivia, dos escépticos del amor. La noche en la que acaban de romper con sus respectivas parejas se conocen y una atracción inevitable les atropella.

"La relación entre Olivia y Mario es de amodio, se amodian mucho. Es un flechazo y se enamoran de una manera muy bonita y muy fuerte pero luego los dos tienen miedo a sufrir y antes de que el otro les haga daño deciden hacerlo ellos mismos y cortar por lo sano", ha explicado por su parte Jenner.

Asi, Mario es un monologuista que comienza a tener éxito y Olivia una actriz de teatro que sobrevive como camarera. "Sienten amor, odio miedo, envidia, atracción, se junta todo. Él admira lo que hace ella y viceversa pero también hay un punto del ego de cada uno y al mismo tiempo existe interés por lo que hace el otro. Es guay porque hay muchas emociones juntas. Hay muchas comedias románticas que dices por favor, ¿que no le huele la boca a él o que ella no se tira pedos?, Esta es una relación bastante mas real", ha indicado Rovira.

Respecto a las profesiones de los protagonistas, que coinciden con las de los propios actores, es algo anecdótico, ya que no hay mucho de ellos en sus personajes. "Los textos que suelta Mario Laguna no son mis textos. Los he hecho un poco míos pero si un monologuista tiene algo o por lo menos yo, es que nunca he interpretado textos que no son míos y esto hace que se diferencie mucho Dani Rovira de Mario Laguna", añade.

Cuando Mario y Olivia encuentran a un gato callejero deciden irse a vivir juntos para darle un hogar. Lo bautizan como "Schrödinger", pero solo atiende cuando le llaman "Miamor". Son felices, pero incrédulos con el amor que sienten y un día se plantean qué ocurriría con Miamor en caso de que rompieran, y la decisión provoca que terminen rompiendo y es entonces cuando Miamor se escapa.

"Miamor cumple una metáfora muy bonita porque cuando ellos están discutiendo o están mal, siempre pasa algo malo con el gato: o se escapa, o le pegan un porrazo, o entra en coma, pero siempre que están bien el gato aparece en sus vidas para ronronear. Es un poco el termómetro o celestino", apostilla Rovira.

LA COMEDIA ESPAÑOLA: MAS ALLÁ DE UN GÉNERO

En cuanto a la situación actual del cine de comedia en España, Emilio Martínez-Lázaro ha añadido que es algo "difícil" de evaluar.

"Yo he hecho un par de musicales y un par de películas identitarias como son las de 'Ocho apellidos Vascos' y esta. Si veo las otras comedias que hay, pienso que son distintas. Ahora existe otra vez la comedia familiar en el sentido de las vacaciones, el cura que es más moderno pero muy cura, es un poco lo de toda la vida, con cosas algo modernas como las chicas que se pasean por detrás con papeles secundarios y actores nada modernos que siguen pareciéndose a López Vázquez. Es un poco lo que yo veo y me gusta menos", ha precisado el director.

Sin embargo, Martínez-Lázaro, ha diferenciado el caso de Javier Fesser, al que ha calificado de gran director. "Fesser puede hacer grandes películas de comedia y también dramáticas. Hay que hablar más allá de géneros. Ahora los géneros están sobrealimentados por plataformas que dicen esto es una comedia, esto es un drama, habrá algo entre medias", opina.

Por su parte, el actor Dani Rovira ha añadido que la comedia española "está en una etapa muy buena". "Nunca la comedia suele ser muy galardonada, aunque cada vez lo está siendo más. Al final ves que la gente cuando va al cine tira mucho más a ir a ver comedia. Además, hay muchos directores que se están pasando a la comedia y eso mola", ha finalizado Rovira.