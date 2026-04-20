Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, tras sufrir una caída en su domicilio

Archivo - El actor Luis Brandoni en San Sebastián en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Jack Abuin - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor argentino Luis Brandoni ha fallecido este lunes a los 86 años tras varios días internado en un hospital después de sufrir una caída en su domicilio, según informa 'La Nación'.

"Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", ha anunciado la cuenta oficial de X de Multiteatro, propiedad del empresario y amigo Carlos Rottenberg.

Las complicaciones en el estado de salud de Brandoni comenzaron en septiembre de 2025 tras haber sufrido una descompensación producto de un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar las funciones del espectáculo '¿Quién es quién?' en el Teatro Liceo, que protagonizaba desde hace más de un año junto a Soledad Silveyra.

Luis Brandoni, conocido como 'Beto', nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y construyó desde la década del sesenta una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina. A lo largo de los años, se distinguió por su versatilidad interpretativa, su compromiso con cada proyecto y una presencia constante en algunos de los escenarios más importantes del país.

En el ámbito teatral, Brandoni formó parte de títulos como 'La fiaca', 'El saludador', 'Convivencia', 'Parque Lezama' y 'Extraña pareja', esta última junto a Guillermo Francella, con quien consolidó una dupla muy celebrada por el público. Su trabajo sobre las tablas recibió numerosos reconocimientos y lo posicionó como uno de los actores más respetados de su generación.

Su carrera fue distinguida con premios de gran relevancia, entre ellos el Konex de Platino en dos oportunidades, por sus trabajos en comedia y drama; galardones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015, además, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.

En cine, participó en producciones que con el tiempo se volvieron referencias del audiovisual argentino, como 'Juan que reía' (1976), 'Esperando la carroza' (1985), 'Made in Argentina' (1987), 'Un lugar en el mundo' y 'Cien veces no debo' (1990). Años más tarde, regresó a la pantalla grande con títulos como 'Mi obra maestra' (2018) y 'Convivencia' (2022), luego de un período de menor actividad cinematográfica.

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo un rol activo en la vida política argentina. Se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y ocupó la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó iniciativas en favor del sector cultural. También participó en espacios internacionales vinculados a la cultura y los derechos humanos.