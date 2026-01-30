Muere la actriz canadiense Catherine O'Hara a los 71 años

1047474.1.260.149.20260130200744 Archivo - La actriz Catherine O'Hara aen la premiere de Beetlejuice - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz canadiense Catherine O'Hara ha muerto este viernes a los 71 años, según ha adelantado el medio 'TMZ' y ha confirmado a la revista 'People' el representante de la intérprete.

Nacida en Toronto (Canadá), O'Hara es conocida por sus papeles en películas como 'Beetlejuice' (1988 y 2024), 'El difícil arte de amar' (1986) o 'Solo en casa' (1990), donde daba vida a la madre del protagonista. En otros papeles televisivos, destacan también algunas apariciones especiales en producciones como 'A dos metros bajo tierra' o '30 Rock'.

Asimismo, ha sido actriz de doblaje en películas animadas como 'Pesadilla antes de Navidads (1993), 'Chiken Little' (2005) o 'The Wild Robot' (2024).

Sin embargo, su papel como Moira Rose en 'Schitt's Creek' le reportó grandes reconocimientos, ya recibió numerosos premios, entre ellos un Globo de Oro, un Emmy y seis Canadian Screen Awards.

A nivel personal, O'Hara contrajo matrimonio en 1992 con el director y productor Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. La pareja se conoció durante el rodaje de 'Bettlejuice'.