Nacho Vigalondo dirige 'Daniela Forever' y reflexiona sobre cómo "gente de ideologías opuestas vive en mundos distintos"

- La película, que llega a los cines el 21 de febrero, fue uno de los últimos trabajos de la actriz Itziar Castro

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras su paso por el Festival de Sitges el pasado mes de octubre, 'Daniela Forever' llega a las salas este viernes 21 de febrero. Con la muerte y la dificultad para superar el duelo como telón de fondo, el primer largometraje que Nacho Vigalondo dirige desde el estreno de 'Colossal' en 2016 juega con una confusión entre realidad y ficción. Algo que, según expone el director, ya ocurre de cierta manera en el mundo en que vivimos.

"Cuando ves una gran confrontación en televisión con gente de ideologías opuestas, puedes ver que viven en mundos distintos", explica Vigalondo en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre cómo en estos tiempos de pensamiento polarizado, odio en redes sociales y 'fake news' se está perdiendo el control para dilucidar qué es real y qué no. "Ni siquiera comparten las mismas noticias. Depende de la red social en que estés, no obtienes siquiera dos opiniones sobre la misma noticia, las noticias son ya diferentes", señalaba.

Como ejemplo, el director y guionista español recordaba que Donald Trump había llegado a sugerir hace un par de semanas que el accidente aéreo de Washington se debía a las políticas de "diversidad" e inclusión del anterior Gobierno. "Nadie sabía quién era el piloto. Nadie sabía quiénes eran las víctimas. Y es perturbador, tienes la adaptación cinematográfica antes de que el evento real sea explorado", expresa.

Vigalondo califica de "locura" que lo primero que hiciera el presidente estadounidense ante una tragedia de esta magnitud no fuese "ofrecer sus condolencias" a las víctimas sino "echarle la culpa al color de piel del piloto". En todo caso, para el realizador, "el hecho de que eso se dijese creó una realidad sólida", creíble para la mitad del país.

Por su lado, Aura Garrido y Nathalie Poza, dos de los nombres principales del elenco de 'Daniela Forever', también alertan de cómo se están difuminando los límites de la verdad y la realidad. Aunque en su caso las dos actrices señalan otro tipo de peligros como la Inteligencia Artificial y cómo "nos puede deshumanizar".

"Esta película te muestra un ser humano con todas sus sombras, sus defectos, sus los miedos, nuestra incapacidad para amar, nuestra incapacidad para vivir, para dejar ir, para aceptar la muerte, el paso del tiempo", explicaba Poza, defendiendo la necesidad del cine ahora más que nunca.

Garrido observa también la necesidad humana de "escapar de la realidad porque no sabemos cómo lidiar con ella", y hacerlo de diferentes maneras, ya sea mediante sustancias o la tecnología. "Y a mí hay algo que me fascina mucho de los avances tecnológicos que es la obsesión todo el rato porque esa tecnología nos permita crear una realidad paralela en la que sí que podamos controlar las cosas y sea una realidad ordenada que no nos va a sorprender", reflexiona.

La intérprete apunta a "una segunda vida" generada, en la que "no hay dolor" o este "no aterra tanto", algo que, tal y como 'Daniela Forever' refleja, no deja de ser falso porque, al fin y al cabo "la vida sucede". "A pesar de lo que quieras y de lo que busques, la vida sucede y lo único que haces es intentar escapar de ella y dejar de vivir, pero al final te vas a dar de bruces con en que estás viva", señala.

UN ADIÓS A ITZIAR CASTRO

'Daniela Forever' cuenta con un pequeño papel de Itziar Castro, fallecida el pasado diciembre, constituyendo así una de sus últimas apariciones en pantalla, algo que resuena además con el tema de la película, que precisamente trata sobre el duelo y la pérdida. "Es bonito de una forma triste que nos diga adiós con una película sobre el dolor", observa Vigalondo. De esta manera, el director revelaba que se siente "afortunado" de haber podido contar con ella en el reparto, aunque de una "manera extraña" debido a la tristeza por haberla perdido.

Henry Golding, que protagoniza la cinta, señala que solo coincidió con Castro en el set de rodaje un par de días, pero alabó su "energía", que queda reflejada en la película. "Ciertamente daba más energía de la que recibía", aseguró.

Dirigida y escrita por Vigalondo, 'Daniela Forever' narra la historia de Nicolas (Golding), que pierde a su novia Daniela en un accidente y que poco después es invitado a formar parte de un ensayo clínico que le permitirá controlar sus sueños, de forma que puede soñar con ella cada noche y reanudar la relación.

La película está rodada en inglés y alterna escenas en digital con otras conseguidas con cámaras betacam, diferenciando así de forma visual el mundo onírico de la realidad del personaje. Junto a los ya mencionados Golding, Garrido, Poza y Castro, completan el reparto de la ficción Beatrice Grannò y Rubén Ochandiano, entre otros.