Natalia Verbeke y la evolución de las comedias románticas en 'Citas': "'El otro lado de la cama' era bastante machista" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Natalia Verbeke considera que las comedias románticas han evolucionado en la manera de representar a las mujeres. La actriz hispanoargentina, que protagonizó en 2002 la emblemática 'El otro lado de la cama', observa ahora determinados aspectos de aquella película de forma diferente. "Viéndola un poco con distancia, encuentro momentos bastante machistas", reconoce la intérprete, que regresa al género con 'Citas, la película', que llega a los cines este viernes 20 de noviembre.

"Y lo que me gusta es que veo esta película y no hay absolutamente nada de ello, no queda ni un restito. Estamos en otro lugar con los personajes femeninos y eso es maravilloso. Ahí se ve la evolución. Antes las bromas estaban más basadas en cosas más básicas y ahora es todo mucho más elaborado", reflexiona Verbeke en una entrevista concedida a Europa Press.

"Creo que las mujeres somos más libres en el género", defiende la actriz. 'Citas, la película', dirigida por Gemma Ferraté, traslada a la gran pantalla el universo de la serie creada por Pau Freixas, con cuatro historias entrelazadas ambientadas en Barcelona durante Sant Jordi que exploran la infidelidad, las citas a ciegas, el poliamor y el flechazo inesperado.

"Ahora estamos más liberadas. De hecho, el tema del 'poliamor', que se aborda en la película, ni se contemplaba. Está también la manera en la que nos relacionamos con las aplicaciones", reflexiona Verbeke. "Nos hemos modernizado mucho y creo que nos ha hecho ser más exigentes también", añade Susana Abaitua.

"Las mujeres llevamos mucho la iniciativa ahora", razona Berta Castañé, quien encarna a uno de los personajes más jóvenes de la película, una chica de la Generación Z que mantiene una relación poliamorosa.

"Al final, lo súper importante sigue siendo la comunicación", expone Christian Checa, cuyo personaje tiene una cita con el de Castañé. "Al final, depende la persona. En el caso de mi papel, tiene muchos prejuicios acerca del poliamor. Si la otra persona lo acepta, bien. Pero si no, es que no era la adecuada", añade. "Cada uno tiene una manera diferente de relacionarse en pareja. Una frase puede interpretarse de una forma u otra", declara Javier Rey.

DE LA TIMIDEZ AL HARTAZGO DE LAS 'APPS'

La serie estrenó su primera temporada en 2015. Once años después, el filme muestra también cómo ha cambiado la manera de relacionarse y de conocer a otras personas en la era digital, donde las aplicaciones de citas ya se han generalizado.

"Cuando hicimos 'Citas' hace más de diez años, las aplicaciones eran una cosa muy particular. A la gente le daba vergüenza admitir que tenía una cita con alguien con el que había quedado por Internet", expresa Pau Freixas.

"Se ocultaba que se habían conocido por una aplicación. Si la cosa funciona e iba bien, se inventaban una historia y decían que se había conocido en una fiesta. Han pasado los años y creo que hemos dado la vuelta. Se normalizó y se volvió algo tan habitual que ha ocurrido el efecto contrario. La gente ha tenido tantas citas que se ha convertido en una rutina y en algo tedioso. Estar presentándote continuamente, dar explicaciones, al final eso cansa", reflexiona el creador de la ficción, que nació como adaptación de una serie británica de 2013.

"En lugar de acumular haber conocido gente y oportunidades, es como aglutinar decepciones. Se convierte en algo malo y por eso muchos deciden cerrarse las aplicaciones", razona la directora de la película, Gemma Ferraté.

LAS COMEDIAS ROMÁNTICAS SIGUEN HACIÉNDONOS SOÑAR

A pesar de las transformaciones en las relaciones sentimentales, los intérpretes reivindican la vigencia de la comedia romántica y su capacidad para conectar con los espectadores.

"Creo que las comedias románticas siguen haciéndonos soñar", declara Natalia Verbeke. "Permite que salgas del cine con muy buen rollo, que con una alegría en el cuerpo y creyendo que todo es posible, que el amor te puede tocar a ti", expresa.

"También que el amor es atemporal. Hay algo en él, en todos los sentidos, que hace que haga girar todo: desde la amistad a los hijos, como la familia y la pareja. No es sólo por ser una comedia romántica", agrega Susana Abaitua.

PREMIAR A LA COMEDIA FRENTE AL DRAMA

'Citas, la película' llega a los cines coincidiendo con el inicio de la temporada de premios cinematográficos. En este contexto, Pau Freixas considera que la comedia todavía encuentra más dificultades que el drama para obtener reconocimiento artístico.

"Lo tradicional es que galardonen más a un drama que a una comedia. Aún se piensa que premiar a la comedia es algo frívolo. Parece que el arte está detrás de lo trágico, de lo difícil y complicado. Tenemos que poner en valor el arte que hay detrás de la comedia, del 'feel good', del buen rollo", defiende Freixas.

Dirigida por Gemma Ferraté y escrita por Clara Esparrach, a partir del universo creado por Pau Freixas, 'Citas, la película' está protagonizada por Natalia Verbeke, Javier Rey, Susana Abaitua, Oriol Pla, Álvaro Mel, Ana Valeria Becerril, Christian Checa y Berta Castañé, entre otros.