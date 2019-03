Netflix responde a Spielberg: "Proporcionamos a los cineastas otras formas de compartir su arte"

Publicado 04/03/2019 11:32:32 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Netflix responde al intento de Steven Spielberg de vetar sus películas en los Oscar. El director pretende evitar que filmes como Roma estén presentes en las futuras ediciones de los galardones y ha propuesto cambiar la normativa de nominaciones a la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine de Hollywood, cuya próxima reunión será en abril. Ante esta iniciativa Netflix reclama, vía Twitter, que ellos también aman el cine y "proporcionan a los cineastas otras formas de compartir su arte".

"Amamos el cine", escribió la cuenta oficial de Netflix en la red social, que enumeró una lista de cosas que también aprecian como permitir el "acceso a personas que no se puedan permitir [pagar una entrada] o no tengan acceso a un cine en sus ciudades"; "permitir a todos en todo el mundo disfrutar de los estrenos al mismo tiempo; o "proporcionar a los cineastas otras formas de compartir su arte". "Estas cosas no se excluyen mutuamente", concluyó la plataforma.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1102418557760024578

El servicio de streaming no nombró directamente al aclamado director en su tuit, pero claramente responde a la crítica del realizador sobre su participación en los premios más importantes del sector cinematográfico.

El director de La lista de Schindler, actual gobernador de la Academia en la sección de directores, ha propuesto una serie de cambios para que las producciones puedan optar al Oscar. Spielberg sostiene, según informó el pasado fin de semana IndieWire, que las películas que debuten en servicios de streaming o permanecen en una corta franja de tiempo en cartelera no deberían ser elegibles por la Academia para lo que propone endurecer los requisitos.

La normativa actual recoge que para que una cinta sea candidata a los Oscar es necesario que se proyecte en cines de Nueva York y Los Ángeles durante al menos una semana. Endurecer estos requisitos mínimos es una medida afectaría no solo a las producciones de las plataformas de streaming sino también, de forma colateral, a muchas películas independientes, sobre todo aquellas que cuenten con un menor presupuesto y de habla no inglesa, que luchan cada año por formar parte de los galardones más deseados del cine.

La cruzada de Spielberg contra Netflix y el resto de plataformas de streaming y su defensa a ultranza del cine en las salas no es nueva. Hace ya unos meses el antaño Rey Midas de Hollywood aseguró que las producciones de Netflix, Amazon u otras plataformas "deben competir en los Emmy, no en los Oscar".

Ahora, el debate se ha reactivado después de que la Roma, el filme dirigido por Alfonso Cuarón para Netflix, ganara tres de los diez Oscar a los que estaba nominado, incluyendo mejor película de habla no inglesa, mejor dirección y mejor dirección de fotografía.

OTRAS RESPUESTAS CONTRA SPIELBERG

Tras la cruzada iniciada por Spielberg, varios profesionales del sector cinematográfico se han pronunciado en contra de su propuesta de vetar en los Oscar los largometrajes de Netflix. La directora Ava DuVernay, nominada al Oscar por el documental Enmienda XIII (13th), producido por Netflix, pidió a la Academia que "si es cierto [el veto de Spielberg a Netflix]" espera "que tengáis cineastas en la reunión o leáis declaraciones de directores como yo que comparten una opinión diferente".

https://twitter.com/ava/status/1101575874392907777

El actor Bruce Campbell, protagonista de El ejército de las tinieblas, también ha criticado el plan de Spielberg. "Está atacando para asegurarse de que Netflix no tenga nunca más otro candidato al Oscar como Roma", tuiteó Campbell. "Lo siento, Sr. Spielberg, Roma no es una película para televisión es tan impresionante como cualquier otra cosa. Las plataformas son irrelevantes. Haz una película con Netflix".

El actor de la serie Insecure Jean Elie también manifestó su rechazo a la iniciativa y preguntó: "¿Por qué querrías evitar que otros brillen o compartan la luz?".

https://twitter.com/GroovyBruce/status/1101840789263523840 https://twitter.com/jeanelie/status/1101716779250798592