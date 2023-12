Nominados a los Goya abren las puertas a políticos de Vox: "Igual les gusta y entienden que no somos unos descerebrados"

J.A. Bayona reivindica un cine español de "alto presupuesto": "Intentemos rodar películas con más presupuesto y menos precario"



MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nominados a los Goya han abierto las puertas de la gala, que se celebrará el 10 de febrero en Valladolid, a los representantes políticos de Vox y les han recomendado asistir para que entiendan que "es una industria y no un colectivo de descerebrados".

"Tienen que ir. Igual les gusta y de repente se calientan con esto del cine y entienden que no somos una especie de colectivo de descerebrados. Esto es una industria", ha asegurado Isabel Coixet, nominada a Mejor Película y Mejor Dirección por 'Un Amor'.

Así lo ha señalado este lunes en el encuentro de los nominados de la 38ª edición de los Premios Goya, que se ha celebrado en Madrid, y que ha congregado a un total de 190 nominados, como han informado fuentes de la Academia de Cine, y a la que han acudido rostros como José Coronado, Hugo Silva, Laia Costa, David Trueba o J.A. Bayona, entre otros.

Otro de los directores nominados a Mejor Dirección y a Mejor Película, David Trueba, también ha defendido que los políticos de Vox deben acudir porque "les han salido los números para gobernar" y ha asegurado que no tendría "problemas" con la asistencia de la formación liderada por Santiago Abascal. "Yo soy una persona muy institucional, no tengo problemas con nada de eso. Los representantes están elegidos por el pueblo, están elegidos por la gente, en este caso de Valladolid, y son los que han hecho la coalición. Les han salido los números y me parece totalmente legítimo", ha comentado.

En este sentido, Laia Costa, nominada a Mejor actriz protagonista por 'Un Amor', ha apuntado que sería "hermoso" que cualquier persona pudiera estar cerca de los eventos culturales de España. "Me parece que la cultura es un bien muy preciado, muy necesario y muy educacional. Todos deberíamos estar", ha precisado.

Asimismo, José Coronado, nominado a Mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, ha recalcado que "hagan lo que les dé la gana", pero cree que "deberían acudir y hacerlo aplaudiendo". "Si no lo hacen, es que son gilipollas", ha sentenciado.

Por último, la cantante Rigoberta Bandini, nominada a Mejor canción original por 'Yo solo quiero amor' en la película 'Te estoy amando locamente', ha compartido las palabras de Coixet al decir que "si van seguro que ayudará a que comprendan más el gremio", aunque ha añadido que "no creo que salga de ellos venir". "Si no vienen, será un gesto un poco hostil hacia el sector. Entonces, ojalá vengan", ha manifestado.

REPARACIÓN HISTÓRICA

Por otro lado, otra de las nominadas al Goya es Carla Simón por su corto 'Carta a mi madre para mi hijo'. La cineasta ha confesado que nota en el sector un cambio en la mirada de los realizadores y un cambio generacional, y agrega que el sector está viviendo una "reparación histórica" por la cantidad de mujeres que hay en la actualidad.

"Sin duda estamos viviendo un cambio generacional y también, en el tema de las mujeres, estamos ante una reparación histórica de contar la mitad de las historias. Y también en cuanto a la temática, antes hay algunos asuntos que no se habían tratado desde la visión de una mujer, y no solo la feminidad sino la masculinidad. Y eso es muy interesante y necesario", ha explicado.

En esta línea, Estíbaliz Urresola, nominada a Mejor película y dirección por '20.000 especies de abejas', también ha celebrado el relevo generacional y la incorporación de muchas mujeres al sector. "Eso al final hace que las temáticas que nos inquietan, de las que queremos hablar, reflexionar, se pongan en evidencia y creo que hay que celebrar todo lo que sea diversidad, tanto de temáticas, miradas, sensibilidades, lenguas, culturas. Tenemos un territorio muy rico y creo que cuanto más tengamos de toda esa riqueza también en la pantalla y en las películas saldremos ganando", ha afirmado.

Por su parte, la actriz María Vázquez, nominada a Mejor actriz por su papel en 'Matria', ha reivindicado la figura de la "actriz obrera" porque asegura que el cine "ha generado referentes de mujeres irreales". "A los hombres se les permite más que sean más incorrectos, más imperfectos, mientras que a nosotras se nos exige una corrección y perfección que es irreal", ha destacado.

GRANDES PRESUPUESTOS

Sin embargo, Coixet no ha compartido el término de "renovación histórica" y ha criticado que aún para eso falta mucho, especialmente cuando a las mujeres "se les den 60 millones de euros para hacer una película".

"Yo el día que me den 60 millones de euros para hacer una película, entonces ese día lo habremos conseguido. Seguimos haciendo películas por debajo de los 2 millones e intimistas", ha asegurado.

En este sentido, cree que el discurso de que las mujeres "dominan" las películas intimistas es uno de los frenos para esa renovación histórica. "El rollo este de 'el dominio vuestro es el intimista, no os acerquéis a las otras cosas'. Yo sé cómo rodar Star Wars, lo que pasa es que no quiero", ha expresado.

BAYONA PIDE UN CINE ESPAÑOL DE "ALTO PRESUPUESTO"

Por otro lado, J.A. Bayona, nominado a Mejor película y Mejor dirección por 'La sociedad de la nieve', ha reclamado más lucha para "levantar el presupuesto de las películas españolas en general" y se ha cuestionado cuántas películas nominadas a los Premios que se otorgan en España están dentro de un sistema industrial.

"Yo acabo de producir una película independiente, hemos tenido la mitad de recursos que tuvimos para rodar en 'El Orfanato'. En muchos sentidos, estamos yendo a niveles más precarios que los que teníamos cuando yo debuté. Yo puedo apostar por un cine de alto presupuesto, rodado en español, que me ha costado 10 años, para intentar romper un techo de cristal que existe, pero el único sitio donde me preguntan por el presupuesto cuando hago películas en español es en España. Vamos a intentar sacar pecho y, por favor, intentemos que se puedan rodar las películas con más presupuesto en este país y de forma menos precaria", ha sentenciado.

Asimismo, ha evidenciado el trato diferente que recibe en España y en Estados Unidos. "Yo cuando estoy en Estados Unidos, me cuesta el doble hacerme escuchar, porque soy el español. Y cuando estoy aquí, se me trata todo el rato como el de Hollywood. Aquí creen que soy demasiado caro y no me contratan, y allí sigo siendo el extranjero. Cuando estoy aquí se me trata como si fuera de otra liga, y cuando voy a la otra liga, voy un poquito por la puerta de atrás", ha afirmado.

Además, preguntado por la comparación entre su 'mega producción' y las películas 'intimistas, el cineasta ha defendido que 'La sociedad de la nieve' es "bastante" intimista porque la mayoría del rodaje se ha grabado en un mismo espacio.