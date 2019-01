La nueva entrega de 'Rocky', la cinta de despedida de Robert Redford y 'Familia al instante', estrenos de mañana

Publicado 24/01/2019 12:22:05 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cartelera del último fin de semana de enero llevará a los cines una nueva entrega de la saga de Rocky con Sylvester Stallone en el reparto, la cinta con la que Robert Redoford se retira de gran pantalla y 'El blues de Bale Street', además de la comedia familiar 'Familia al instante'.

'Creed II' es la continuación de la saga Rocky y la secuela de Creed con Steven Caple Jr. encargado de dirigir esta segunda parte, en la que Adonis Creed se enfrenta al desafío de su vida. Rocky Balboa, encarnado por Sylvester Stallone, estará a su lado a lo largo de todo el camino y juntos se enfrentarán a su legado.

Robert Redford se despide de la gran pantalla con 'The old man and the gun', Basada en la historia real de Forrest Tucker, un apuesto ladrón de bancos que en sus 80 años de vida logró escaparse 18 veces de prisión. Retirado del oficio y viviendo en un hogar de jubilados el ex atracador siente la necesidad de dar un último golpe y demostrar que aún puede traer en jaque a los policías más competentes.

'El blues the Beale Street' es una celebración del amor incondicional a través de la historia de una joven pareja, sus familias y sus vidas. Tish es una joven de Harlem que se ve obligada a luchar contrarreloj para probar la inocencia de su novio Fonny, del que lleva un hijo en su interior.

Basada en la historia real del director Sean Anders, 'Familia al instante', es la nueva película protagonizada por MarkWahlberg y Rose Byrne que relata el momento en que una pareja deciden formar una familia. Tras conocer a tres hermanos, entre ellos una rebelde quinceañera se encuentran inesperadamente con que han pasado de cero a tres hijos. De la noche a la mañana deberán aprender los gajes del oficio de la paternidad de la forma más divertida posible con la esperanza de convertirse en una familia.

Carlo Verdone dirige e interpreta al protagonista de !Bendita locura',la comeda italiana en la que un hombre dedicado a la religión y fiel esposo ve que susu mujer le abandona. Completamente deprimido, su vida dará un vuelco con la llegada de una nueva empleada descarada y abrumadora que lo convencerá para inscribirse en una aplicación de citas.

Felix Randau escribe y dirige 'Otxi, el hombre de hielo', la cinta sobre una de las momias más antiguas conocidas en el mundo, con la que que describe el primer caso de asesinato sin resolver en la historia de la humanidad. Su protagonista es el actor Jürgen Vogel en el papel de Kelab.

La cartelera incluye también el thriller 'La casa de Jack', dirigido por Lars Von Trier, sobre un asesino en serie que considera cada asesinato como una obra de arte, pero su profunda inadaptación le plantea problemas con el mundo exterior. A pesar de que la policía le sigue de cerca, Jack contra toda lógica, se empeña en arriesgarse cada vez más. Su objetivo es lograr cumplir su sueño: cometer el crimen perfecto y no dejar ningún tipo de rastro.

El ultimo estreno de la semana es 'Las aventuras del pequeño Colón', una cinta de animación con Cristóbal Colón, Leo Da Vinci y Mona Lisa en busca de un tesoro. Los pequeños se embarcan en un navío camino a una isla donde, según la leyenda, hay un tesoro que permanece escondido desde hace miles de años.