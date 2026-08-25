La nueva película de Sorogoyen, 'El ser querido', será distribuida en Estados Unidos y Canadá

El director Rodrigo Sorogoyen (c) y los actores Javier Bardem (d) y Vicky Luengo (i) durante una rueda de prensa para presentar la película 'El ser querido', en el hotel Victoria, a 2 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares, (España). ‘ - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva película de Rodrigo Sorogoyen, 'El ser querido', ha cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá con Kino Lorber.

Así, la firma neoyorquina se suma así al conjunto de compañías especializadas que llevarán la película, Original Movistar Plus, a las salas de todo el mundo.

El largometraje está protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo y ha sido presentado en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro.

Precisamente, este mes de septiembre celebrará su estreno norteamericano dentro de la sección Special Presentations del Festival Internacional de Cine de Toronto.

"Me alegra enormemente que la compañía Kino Lorber, 100% independiente y con una apuesta total por la importancia de la experiencia en salas de cine, vaya a acompañar nuestra película en Estados Unidos. El gusto demostrado en toda su carrera, su criterio y su trayectoria, acercando al público un cine internacional de autor, hacen que sepamos que 'El ser querido' está en las mejores manos posibles. Es un acuerdo que celebro con gran entusiasmo", ha señalado en un comunicado Sorogoyen.

Otras de las compañías que distribuirán la película son Curzon en Reino Unido e Irlanda; Movies Inspired en Italia; Alamode en Alemania; TriArt en los países escandinavos; Gutek Film en Polonia; Synapse en Latinoamérica, y Madman Entertainment en Australia y Nueva Zelanda.