Oliver Laxe celebra las once nominaciones Goya de 'Sirat': "Tener el respeto de la cinematografía mundial es increíble"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Oliver Laxe ha celebrado las once nominaciones que ha logrado 'Sirat' a los Premios Goya --incluidas las de Mejor Película y Mejor Dirección-- y ha reconocido que el "ruido" que está generando, tanto en España como en el extranjero, ayuda en su carrera por los premios nacionales e internacionales, principalmente el Oscar.

"Estoy súper contento de levantarme con esta noticia", ha señalado desde Estados Unidos el cineasta en una videollamada con los medios de comunicación presentes en la Academia de Cine. El cineasta ha contado que compañeros de profesión como Sofia Coppola o Paul Thomas Anderson se muestran "impresionados" con el trabajo de 'Sirat'.

"Aquí, en Estados Unidos, la gente se está llevando las manos a la cabeza. He hablado con Sofía Coppola o con Paul Thomas Anderson y otros tantos y están todos impresionados del trabajo que hemos hecho. Nos hacen millones de preguntas, no entienden cómo hemos hecho el sonido o cómo hemos hecho la imagen. Les estalla la cabeza y tener el respeto de toda la cinematografía mundial es increíble.

Laxe ha afirmado que las once nominaciones a los Goya ayudan en su carrera hacia el Oscar y ha celebrado que 'Sirat' siga haciendo "ruido". Asimismo, ha confesado que tiene muchas ganas de volver a España para "contar las mil batallas" que está viviendo con la película.

Por su parte, la cineasta Eva Libertad ha confesado estar "emocionadísima" tras conocer que su película 'Sorda' ha recibido siete nominaciones a los Premios Goya. "Todo el camino de 'Sorda' ha sido un sueño que poco a poco se va haciendo realidad y nos ha demostrado al equipo que se ha abierto camino de una manera increíble", ha afirmado.

La realizadora ha destacado que la película se ha abierto paso en un momento en el que "todavía no hay referentes" en la comunidad sorda y tampoco personajes que los representen. "Sabíamos que eso llevaba una responsabilidad también. Lo que hace falta es más diversidad, tanto delante como detrás de la cámara", ha indicado.

Libertad ha insistido en que estas nominaciones llegan en un momento en el que "el recorrido ha sido muy grande" y ha destacado el buen momento del cine español. "Estamos acompañadas de películas que nos encantan y que admiramos. Es un honor y una alegría para todo el mundo", ha indicado.

Por último, José Mari Goenaga, director de 'Maspalomas', ha celebrado las nueve nominaciones de la cinta, entre las que destacan a Mejor Película o Mejor Dirección. Goenaga ha destacado la creciente "descentralización" del cine español al subrayar que en Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco "se está haciendo muy buen cine" y que este año se ha visto especialmente en la presencia de varias películas vascas entre las más nominadas.

No obstante, el realizador ha advertido que se tiene que seguir cuidando este aspecto porque "se puede perder en cualquier momento" y ha preferido no hacer "lecturas triunfalistas". "Es algo que hay que seguir trabajando y es un trabajo de día a día", ha manifestado.