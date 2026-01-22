Oliver Laxe, "tranquilo" tras sus dos nominaciones al Oscar: "Competimos con dinosaurios. No hay nada que perder"

El director de la película 'Sirat', Óliver Laxe, y su equipo celebran sus nominaciones a los premios Oscar Mejor Película Internacional y Mejor Sonido durante la citación con la prensa en Espacio Movistar, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director Oliver Laxe, cuya película 'Sirat' ha sido nominada en las categorías de mejor película Internacional y mejor sonido a los Premios Óscar, ha asegurado que está "muy tranquilo", pese a que reconoce que en ambas categorías compite contra "dinosaurios", y afirma que estar presente en los galardones estadounidenses es una manera de "visibilizar el cine español" y eso ya lo considera "un éxito".

"¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", ha asegurado en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación a los Oscar.

El cineasta ha confesado que está "muy tranquilo" y que 'Sirat' "no tiene nada que perder", a la vez que ha agradecido las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes. "Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", ha afirmado.

Laxe ha hecho extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", ha sentenciado.