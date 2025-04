Olivier Laxe, a Cannes con 'Sirat': "Es una respuesta a esta época convulsa e histérica"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director gallego Olivier Laxe, que competirá en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia) con su largometraje 'Sirat', ha asegurado que se trata de su película "más política" sin dejar de ser "poética" y eso ha sido algo que el comité de selección ha "destacado".

"Es una respuesta a esta época convulsa, esta época histérica. Sin dejar de ser poética, la película es mi película más política también. Y eso lo han destacado en el comité de selección, se hablaba de que dialoga con todos estos ecos, un poco de mundo en convulsión", ha explicado Laxe a medios de comunicación tras conocerse su nominación y la de Carla Simón con la película 'Romería'.

Así, ha precisado que no quiere encajarla "conceptualmente" y ha reiterado que no se trata de una película simplemente "política", para después reconocer que pertenece a una generación que nació "sintiendo que este mundo no estaba bien cosido".

"Soy de una generación que ya nació sintiendo que este mundo no estaba bien cosido (...) Nunca he creído mucho en el mito del progreso y hay un recuerdo de un futuro. Es un poco contradictorio pero es así. La película es de esa generación que no tiene miedo a morir, no participa en esta histeria general, lo único que tiene miedo es a engañarse o mentirse. Entonces toman decisiones radicales", ha continuado.

'Sirat' se estrenará en julio después del festival y según ha explicado el director, su título significa "camino" con una acepción "física y espiritual". "Además, es el puente que comunica el infierno con el paraíso", ha precisado.

CARLA SIMÓN: "UNA COSTURERA QUE SABE DE SASTRERÍA"

El gallego competirá junto con otra directora española, Carla Simón, que ha sido nominada por 'Romería' y de quien Laxe ha dicho que es de su "misma tribu". "Es una costurera que hace trajes y que sabe de sastrería. La respeto mucho (...) Me parece una cineasta seria, en el sentido de que tiene rigor", ha añadido.

Este largometraje es el cuarto del director, y en ese sentido ha apuntado que se trata del proyecto en el que más "concesiones" ha hecho con el espectador, asegurando que es una "peli generosa".

"He hecho muchas concesiones porque creo que toca adaptarse al espectador que somos hoy en día y buscar maneras de subirlo a tu caballo para luego ya llevarlo donde tú quieres. Y pese a que he hecho un montón de concesiones, es una peli generosa con el espectador y le va a estimular bastante", ha concluido.

Laxe ha participado con todos sus anteriores filmes en las secciones paralelas del certamen y ha sido premiado en todas las ocasiones: 'O que arde' (Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard), 'Mimosas' (Gran Premio de la Semana de la Crítica) y 'Todos vós sodes capitáns' (su primera película, que le valió el Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores.

Rodada en diversas localizaciones de Aragón (alrededores de Teruel y Zaragoza) y en Marruecos, esta película de Movistar Plus+ ha sido producida en colaboración con El Deseo (productora de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar), Filmes Da Ermida, Uri Films y 4A4 Productions. Tras su paso por el Festival de Cannes, la película se estrenará en los cines de España el próximo 6 de junio distribuida por Bteam Pictures.

El filme está escrito por Oliver Laxe y Santiago Fillol (co-guionista también junto a Laxe de 'O que arde' y 'Mimosas'), y protagonizado por Sergi López (Premio César a Mejor Actor y Premio del Cine Europeo a Mejor Actor Europeo por 'Harry, un amigo que os quiere') y por el joven Bruno Núñez ('La Mesías') junto a Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Javier, Jade Ouki y Richard Bellamyun, un grupo de actores que se han enfrentado a su primera experiencia cinematográfica, algo habitual en el cine de Laxe.

Tras conocer la selección, Laxe ha destacado el hecho de haber "logrado algo que tiene muchísimo mérito: ser una de las veintipocas películas que formarán parte de la competición en esta edición histórica para la cinematografía española, un grupo en el que aparecen cineastas legendarios como Julia Ducournau, Richard Linklater, o los hermanos Dardenne".

"Y lo hacemos con la que creo que es mi película más abierta/comercial y radical por igual. Han pasado 15 años desde mi primera participación en Cannes, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado a lo largo de todos estos años", ha añadido.