Oscar 2019: Lista completa de nominados

Actualizado 24/02/2019 11:26:00 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Yorgos Lanthimos frente a Alfonso Cuarón. La reina de Inglaterra y sus correrías en la corte del siglo XVIII frente al día a día de una niñera de la burguesía mexicana de los setenta. Es decir, La favorita contra Roma. Este es el gran duelo que, a priori, presenta la 91ª edición de los Oscar que se celebra este 24 de febrero.

Con diez nominaciones cada una, ambas películas parten como máximas favoritas de cara a la gran gala del cine que, por primera vez en los últimos 30 años, no contará con maestro de ceremonias.

Por primera vez un filme rodado en castellano, Roma de Cuarón, es candidato a la máxima categoría, el Oscar a la mejor película. Por primera vez, también, opta a tal galardón una cinta de superhéroes, Black Panther.

Una gala que también cuenta con otros títulos destacados como El vicio del poder, el biopic de Dick Cheney protagonizado por Christian Bale, y el remake de Ha nacido una estrella dirigido por Bradley Cooper y protagonizado por Lady Gaga, ambos con ocho nominaciones cada uno.

Esta es la lista completa de nominados a la 91ª edición de los Oscar:

MEJOR PELÍCULA

Infiltrado en el KKKlan

Black Panther

La favorita

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

Bohemian Rhapsody

El vicio del poder

MEJOR DIRECCIÓN

Alfonso Cuarón por Roma

Yorgos Lanthimos por La favorita

Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan

Adam McKay por El vicio del poder

Pawel Pawlikowski por Cold War

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Christian Bale por El vicio del poder

Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

Rami Malek por Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen por Green Book

Willem Dafoe por Van Gogh: A las puertas de la eternidad

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Yalitza Aparicio por Roma

Glenn Close por La buena esposa

Olivia Colman por La favorita

Lady Gaga por Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali por Green Book

Adam Driver por Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott por Ha nacido una estrella

Richard E. Grant por ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell por El vicio del poder

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams por El vicio del poder

Marina de Tavira por Roma

Regina King por El blues de Beale Street

Emma Stone por La favorita

Rachel Weisz por La favorita

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Deborah Davis y Tony McNamara por La favorita

Paul Schrader por El reverendo

Peter Farrelly por Green Book

Alfonso Cuarón por Roma

Adam McKay por El vicio del poder

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan

Marielle Heller por ¿Podrás perdonarme algún día?

Eric Roth, Bradley Cooper y Will Fetters por Ha nacido una estrella

Joel Coen y Ethan Coen por La balada de Buster Scruggs

Barry Jenkins por El blues de Beale Street

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Cafarnaúm (Líbano)

Cold War (Polonia)

Obra sin autor (Alemania)

Roma (México)

Un asunto de familia (Japón)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Ralph rompe Internet

Los increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

Mirai, mi hermana pequeña

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

De padres e hijos

Minding the Gap

RBG

Hale County This Morning, This Evening

MEJOR FOTOGRAFÍA

Caleb Deschanel por La sombra del pasado

Lukasz Zal por Cold War

Robbie Ryan por La favorita

Alfonso Cuarón por Roma

Matthew Libatique por Ha nacido una estrella

MEJOR MONTAJE

John Ottman por Bohemian Rhapsody

Barry Alexander Brown por Infiltrado en el KKKlan

Yorgos Mavropsaridis por La favorita

Hank Corwin por El vicio del poder

Patrick J. Don Vito por Green Book

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Fiona Crombie y Alice Felton por La favorita

Hannah Beachler y Jay Hart por Black Panther

Nathan Crowley y Kathy Lucas por First Man

John Myhre y Gordon Sim por El regreso de Mary Poppins

Eugenio Caballero y Bárbara Eníquez por Roma

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Jenny Shircore, Marc Pilcher y Jessica Brooks por María, reina de Escocia

Göran Lundström y Pamela Goldammer por Border

Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney por El vicio del poder

MEJOR BANDA SONORA

Terence Blanchard por Infiltrado en el KKKlan

Ludwig Göransson por Black Panther

Nicholas Britell por El blues de Beale Street

Alexandre Desplat por Isla de perros

Marc Shaiman por El regreso de Mary Poppins

MEJOR CANCIÓN

Black Panther: 'All the Stars'

El regreso de Mary Poppins: 'The Place Where Lost Things Go'

Ha nacido una estrella: 'Shallow'

La balada de Buster Scruggs: 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings'

RBG: 'Ill Fight'

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl y Dan Sudick por Vengadores: Infinity War

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm por First Man

Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan y Dominic Tuohy por Han Solo: Una historia de Star Wars

Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler y David Shirk por Ready Player One

Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones y Chris Corbould por Christopher Robin

MEJOR VESTUARIO

Ruth Carter por Black Panther

Sandy Powell por La favorita

Sandy Powell por El regreso de Mary Poppins

Alexandra Byrne por María, reina de Escocia

Mary Zophres por La balada de Buster Scruggs

MEJOR SONIDO

Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter Devlin por Black Panther

Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali por Bohemian Rhapsody

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee y Mary H. Ellis por First Man

Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García por Roma

Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder y Steve Morrow por Ha nacido una estrella

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker por Black Panther

John Warhurst y Nina Hartstone por Bohemian Rhapsody

Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan por First Man

Ethan Van der Ryn y Erik Aadahl por Un lugar tranquilo

Sergio Díaz y Skip Lievsay por Roma

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

Detainment

Fauve

Madre

Skin

Marguerite

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Black Sheep

Period. End of Sentence

Final de partida

Lifeboat

A Night at the Garden

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Fines de semana